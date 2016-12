Kim López ya sueña con el oro en el Mundial de 2017

Kim López ha sido uno de los grandes protagonistas del deporte adaptado valenciano y español en 2016. En los Juegos Paralímpicos de Río el deportista integrante del Proyecto FER se consagraba definitivamente entre los grandes atletas del mundo al conquistar el oro en la prueba de lanzamiento de disco. El 8 de septiembre, con un lanzamiento de 16 metros y 44 centímetros, López, a sus 27 años se proclamaba campeón paralímpico. «Es la recompensa a todo el trabajo, a muchos años de entrenamientos. En cierto modo fue también una sorpresa», destacaba a SUPER.

Ahora, Kim ya piensa en el próximo año en el que aún le quedan muchos retos y metas por conquistar. La principal, la tiene clara. Será en el mes de julio en el Campeonato del Mundo de Atletismo Adaptado que se celebrará en Londres. Kim quiere el oro. Campeón de Europa y paralímpico, el atleta de Silla busca el único gran título que le queda: el de campeón del mundo. Y además, sueña lograrlo superando además la barrera de los 17 metros: «En Londres, al margen de ser campeón, me planteo como gran objetivo establecer un nuevo récord mundial en lanzamiento de peso F12. En Río, hice 16,44 y me quedé a tan solo 20 centímetros. Creo que lo tengo en mis brazos y voy a por él» apunta, ambicioso, Kim en declaraciones al Proyecto FER.

Para el atleta valenciano los Juegos de Río le han cambiado la vida, convirtiéndole en un personaje conocido y del que ahora, todo el mundo esperará lo máximo. Una presión que no le preocupa: «Sé que mis actuaciones en un Mundial o un Europeo serán seguidas por más gente y que se esperará mucho de mí. Lo asumo con naturalidad. Se trata de llevarlo con la mayor normalidad posible y de no verse superado por la presión. Y creo que estoy preparado para ello» afirma el componente del Proyecto FER. Una de las grandes referencias del deporte adaptado español. Después de su gesta en Río, Kim López ha recibido numerosos reconocimientos, homenajes, aunque confiesa que quiere ya regresar a la normalidad y empezar a preparar la próxima temporada: «Reconozco que me halagaban. A todo el mundo le gusta que le premien y reconozcan por conseguir logros importantes. Pero llegó un momento en que sólo deseaba recuperar mi vida sencilla y habitual».





Andarias, entre los mejores del mundo

El regatista de Xàbia, Rafa Andarias, cerrará el año 2016 entre los mejores regatistas del mundo siendo ésta la mejor temporada de su carrera pese a la decepción de haberse quedado finalmente fuera de los Juegos Paralímpicos de Río. La Federación Internacional de Vela, World Sailing, en la última actualización del ránking mundial de vela paralímpica sitúa al valenciano en el puesto decimotercero. Para Andarias, este el tercer año consecutivo que termina en el Top 15 mundial y como mejor regatista paralímpico español del 2016.

Estos números vienen a confirmar la gran temporada realizada por Rafa Andarias, quien este mismo año logró terminar como noveno en el Campeonato del Mundo celebrado en Holanda en el mes de mayo. En una competición, donde por primera vez España se clasificó octava por países. Otro de los grandes momentos del año para Andarias fue el oro conseguido por el regatista alicantino en Campeonato de Europa, que tuvo lugar aguas de Valencia en el mes de octubre, y que representó el primer metal continental para España en vela paralímpica. Andarias, regatista del Club Náutico de Jávea, cierra su mejor temporada entre los mejores regatistas del mundo y tras de un merecido parón invernal retomará la actividad deportiva.





