Deportistas valencianos se vuelcan con Toñete, un niño de Silla con síndrome de West

Es sábado por la mañana, pero no un sábado cualquiera. Es el 24 de diciembre, Nochebuena. Un grupo ataviado con gorros de Papa Noel y ropa deportiva se reúne en el Antiguo Cauce del Río Turia, a la altura del Palau de la Música. Se trata de un grupo de deportistas, algunos profesionales e incluso olímpicos, y otros amateurs, que han querido aportar su granito de arena participando en un entrenamiento solidario para recaudar fondos para Toñete, un niño de Silla afectado por el síndrome de West, una de las catalogadas como ´enfermedades raras´ que afecta al cerebro.





Entre los participantes en el entrenamiento se dan cita destacados deportistas del Proyecto FER como los yudocas olímpicos Sugoi Uriarte y Laura Gómez, el nadador paralímpico David Levecq, la jugadora internacional de Hockey, Lola Riera y el campeón paralímpico en lanzamiento de disco en los pasados Juegos de Río, Kim López, impulsor de la iniciativa: «La familia de Toñete necesita 9.000 euros para mejorar la calidad de vida del pequeño, por eso estamos llevando a cabo varias acciones solidarias. Ya se han recaudado 3.000 euros. Estoy supercontento y muy agradecido de la respuesta que ha tenido este entrenamiento solidario», afirma Kim López, también natural de Silla, como Toñete. El atleta empezó a mover el caso en las redes sociales y muchos de sus compañeros del Proyecto FER así como otros deportistas valencianos lo han secundado. Entre los que no dudaron en recoger el guante se encuentra Iván Colmenarejo, director del Proyecto FER y a vez impulsor de la asociación Solidaria 20 50 nacida con el objetivo de ayudar a gente necesitada a través del deporte: «Cuando Kim me contó lo que estaba organizando no dudamos en colaborar. 20 50 es una asociación creada para promover la vida saludable usando el deporte como canal. A través de retos deportivos enganchamos a la gente que tiene algún tipo de dificultad», destaca Iván.

Además de colaborar con la campaña #ajudematoñete la Asociación 20 50 también está llevando a cabo estas Navidades campañas de recogida de juguetes y mantas para los sintecho «El pasado 3 de diciembre hicimos también la Spartan Race en equipo con Sergiete, que tiene el 66% de discapacidad y con Noe, que sufre espina bífida».





El deporte valenciano volvió a mostrar su cara más solidaria. «Siempre procuramos ayudar en todo lo posible», afirmaba la yudoca Laura Gómez, que tras un intenso 2016 y tras su paso por Río, aún está meditando, al igual que su marido Sugoi Uriarte, si seguirá en el judo de élite la próxima temporada: «De momento estamos disfrutando las Navidades, no me planteo nada aún».

Otros deportistas, aunque no pudieron asistir al entrenamiento solidario, como los internacionales y también olímpicos jugadores de la selección española de rugby César Sempere y Matías Tudela, quisieron colaborar donando una camiseta de la selección que se sorteó entre todos los asistentes al entrenamiento.