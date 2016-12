"Cada año siento más presión por ganar el Dakar"

Es su cuarto Dakar con Honda. ¿Cruza los dedos para que nada falle esta vez?

-Ha sido un año en el que hemos intentado cambiar algunas cosas que han fallado, y hemos trabajado más en el sentido de creer un equipo más a medida, y trabajar en la mecánica, que es lo que ha fallado estos años, hacer un gran programa de durabilidad que es de lo que me he encargado este año. No he corrido esta temporada el campeonato del mundo, pero me he centrado más en arreglar todo lo que falló estos años.

-¿Cómo han conseguido blindar la moto para que no se repitan averías?

-Lo principal ha sido el programa de durabilidad de la moto, con cambios en cuanto a materiales para que duren más. También el sistema de inyección de la moto, que se va a regular a medida que va cambiando la altitud, no como antes que había que poner un mapping, un mapa de potencia y era el mismo toda la etapa. Ahora se va autorregulando a medida que subimos en altitud, pues estaremos seis días en alta montaña.

-En esas condiciones y en esa altitud, ¿le preocupa más la moto o el estado físico? Aunque supongo que residiendo en Andorra le será más fácil adaptarse...

-Para mí es importante vivir en Andorra, es algo que me ha ayudado mucho a correr en altitud, pero hemos hecho varios tests y mucho entrenamiento físico, entrenamientos en bicicleta con hipoxia, donde tengo estrés en el cuerpo, con poco oxígeno, y así me acostumbro a trabajar en esas codiciones.

-Y este año, afortunadamente, no ha tenido que lamentar ninguna lesión como en 2015.

-Eso es lo mejor, sin duda. He intentado más que entrenar y arriesgarme a una lesión, a trabajar este año con más ritmo y sin lesiones. Las sensaciones son muy buenas encima de la moto, y habrá que mantener ese punto de calma para no cometer errores y esperar el momento, pues un Dakar son muchas etapas, con situaciones complicadas de navegación, y más este año. Habrá que aprovechar el momento.

-Al margen de la Baja Aragón que ganó por tercera vez, ¿qué se puede aprender para el Dakar en Las Vegas to Reno y en el China Grand Rally?

-Al final el objetivo de esas carreras fue el programa de durabilidad. Intentamos después del verano incluir carreras para coger ritmo, hacer pista, navegar, pero siempre pensando en el programa de durabilidad de la moto. He hecho todos los tests y muchos kilómetros, y el objetivo era ese programa, por eso intentamos correr diferente en algunas carreras, y buscamos China que era una prueba con muchos días (9), o Estados Unidos, que estuvimos un mes y acabamos con un rally entre Las Vegas y Reno. Estoy contento y espero que se vea todo este trabajo en la moto.

-Si un Dakar son aproximadamente 9.000 km, ¿cuántos Dakares le ha hecho a la moto antes de embarcarla hacia Asunción?

-Hemos hecho prácticamente el triple de esos 9.000 kilómetros con la misma moto. Es verdad que cada situación o cada carrera es diferente y puede pasar cualquier cosa, pero sobre el papel se ha hecho algo que nunca se había hecho, un programa más largo que nunca, y hecho por mí, que es lo importante. El año pasado la moto se había desarrollado por pilotos probadores, y yo le he exigido un 20 por ciento más a la moto que los demás. Por eso pedimos de hacer ese programa en persona, y con información mía ha sido incluso más fácil.

-¿La lesión del argentino Kevin Benavides, el quinto hombre del Team HRC, apenas tres semanas antes del Dakar, trastoca mucho los planes?

-Él no va a poder correr, tiene una lesión bastante grave en la mano. Tampoco me cambia tanto. Con Kevin había un poco órdenes de equipo, pero él quieras o no iba un poco más por libre. Yo ya tengo un mochilero y gente de confianza en quien confiar y eso no va a cambiar nada. Va a ser parecido más o menos. Sí que a nivel de equipo, de marca, de Honda, pierdes un piloto fuerte con opciones de podio. Pero Michael Metge es mi piloto mochilero, hay muy buena comunicación, y si tiene que ayudar o apretar para que gane Honda seguro que lo hará. Va a correr con esa mentalidad de estar siempre pendiente de mí, para que yo pueda hacer mi carrera.

-Hace unos años pasó algo similar y a último hora se incorporó al benicarlando José Manuel Pellicer. ¿Este año se planteó algo similar con algún otro piloto?

-No. En el equipo HRC prácticamente es cien por cien seguro que no habrá otro piloto. No sé si irá otro en un equipo satélite, con Honda Sudamérica o otro equipo, pero con el oficial está descartado.

-¿Es un Dakar más complicado todavía al estar diseñado al cien por cien por Marc Coma, cinco veces ganador del mismo?

-Sobre el papel y por lo que sé, por dónde pasa, va a ser más duro en temas de desiertos, fuera de pista con menos caminos, y tanto tiempo y días en zonas de altitud, con dunas en altura que no se habían hecho. Y va a ser duro en navegación y en kilometraje cada día. Son muchos más kilómetros y eso hará que tengamos que estar más horas encima de la moto durante el día y con menos horas de descanso. Va a ser un Dakar más intenso.

-¿Le preocupa la sequía en Bolivia?

-Había un problema en Bolivia con la sequía pero va a ser el mismo Dakar el que va a transportar el agua para que no tengamos que gastar recursos de allí.

-¿En qué consisten las restricciones del GPS en esta edición?

-Va a ser una navegación más complicada porque tendremos menos información y habrá que hacerlo más manual. No tendremos la referencia de la flecha para llegar al waypoint, habrá que estar atentos cuando cambia el GPS para buscar el otro waypoint cuando lo validas, por lo que el piloto que va abriendo pista va a perder más tiempo, y habrá más diferencias. Ahí entra también la estrategia de manejar estas situaciones diferentes. A mí me gusta un poco más así, es igual que los primeros años cuando corría, y estos tres últimos años ha sido más diferente. Pero mejor así, con situaciones donde puede haber más diferencias. Habrá que saber aprovecharlas y puede ser bueno para mí.

-Entre los aspirantes está una vez más su compañero de HRC Paulo Gonçalves. ¿Es un amigo o un rival?

-Paulo Gonçalves ya tiene opciones de estar ahí y para Honda es bueno tener otra moto delante. Pero con él hay muy buena relación, y al final si estamos bien colocados y él tiene que poner de su lado, tiene claro que lo va a hacer y eso no será un problema. Hay que ganarse las situaciones y todo el equipo ya remará en la misma dirección.

-Una vez más, las KTM son la marca a batir, ¿no?

-No será fácil hacerlas caer, llegan muy fuertes y más preparadas de otros años, funcionan bien y sus motos no fallan casi nunca, pero nosotros también estamos cada vez más cerca de ellos.

-¿Y entre los favoritos al podio€?

-Hay un grupo de buenos pilotos en KTM, el último ganador Toby Price, Sam Sunderland, muy rápidos con opciones de ganar todos, Pablo Quintanilla€ Hay un grupo de entre 5 y 7 pilotos muy fuertes que estarán ganando cada día uno de ellos, y vamos a ver cómo va.

-¿Siente que la presión por ganar el Dakar es mayor cada año? ¿Cómo lo lleva?

-Sí, cada año hay más presión, pero al final no cambia demasiado mi sistema de trabajo, al que me agarro, y tiene que funcionar. Tengo que intentar hacer mi trabajo al cien por cien sin cometer errores y esas es mi responsabilidad. Después si falla algo intentaré mejorarlo a nivel de mecánica, equipo, personal, logística€ Tiene que estar todo perfecto, pero encima de la moto lo único que puedo hacer es estar concentrado en el pilotaje, dar lo máximo y no fallar.

-Volviendo a la moto, la CRF450 Rally, ¿han tenido que sacrificar velocidad o algún otro aspecto para ganar en durabilidad?

-La moto es muy parecida a la del año pasado, hay un trabajo muy bueno de durabilidad y ese ha sido el objetivo. No va a correr más. Había modificaciones que estaban listas para incorporarlas pero hemos preferido no ponerlas primando la fiabilidad y la durabilidad. Es una moto que va bien y no falla, y eso es lo importante.

-Desde sus inicios en el Dakar con Husqvarna hasta el año pasado en HRC le acompañó Wolfgang Fischer como jefe de equipo, pero en esta edición han optado por Roberto Boaso. ¿A qué se ha debido este cambio?

-Han sido cambios enfocados a lo que estaba fallando estos años. Hemos puesto como manager deportivo a una persona más enfocada en la mecánica, que se preocupe más del tema de la moto y no tanto de marketing o política digamos, alguien más cercano a la mecánica. También hemos llevado el equipo a Barcelona este año, que es algo muy positivo para trabajar, hacer tests, y acerca la relación con los mecánicos, como a Carlos Solano, mi mecánico de confianza año tras año, castellonense como yo. Han sido cambios a la medida para sentirme más cómodo.

-Un año más, es el único piloto de la Comunitat Valenciana en el Dakar.

-Sí, son varios años ya con pocos pilotos, o solo yo, pero a ver si por lo menos sale bien este Dakar y con una victoria se enganchan.

