Lo más leído del polideportivo en 2016

El 2016 llega a su fin y es momento de repasar cómo ha ido el año en cuanto al polideportivo. Para ello, repasamos las diez noticias más vistas de estos 12 meses.



1. Dos fallecidos y un hospitalizado en el maratón Ojos Negros de Navajas

La tragedia se ha cebado con el Maratón Vía Verde Ojos Negros celebrado este domingo en la comarca castellonense del Alto Palancia. Dos corredores perdían la vida: Paco Amat, alicantino de 57 años del C.A. Correbirras y el barcelonés Juan Barros, de 45. Un tercer corredor tuvo que ser atendido al cruzar la meta y ha sido hospitalizado, aunque según las fuentes de la organización se encuentra fuera de peligro.



2. Jady Duarte cuenta los detalles de su noche de sexo con Bolt en Río de Janeiro

La noche de pasión de Usain Bolt (triple campeón olímpico en Río) en la celebración de su 30 cumpleaños con una joven brasileña sigue dando que hablar varios días después de que se filtraran sus fotos con Jady Duarte en la cama.

3. Un exfutbolista muere en una 10K

El exfutbolista costarricense Gabriel Badilla, mundialista en Alemania 2006 y quien había sido operado del corazón, murió este domingo a sus 32 años cuando participaba en una carrera de atletismo.

4. Fernando Alonso le birla la chica a Valentino Rossi

El piloto asturiano podría estar comenzando una aventura con la espectacular maniquí Linda Morselli, ex del italiano Valentino Rossi. La joven, que compensa la belleza que les falta a uno y otro, pudo visitar el paddock de McLaren, así como el box de la escudería invitada por Fernando Alonso. Hay que recordar que al poco de romper con Lara Álvarez (unos días después de que Rossi y Linda hicieran lo propio), el español tuvo un 'affaire' con la modelo Vidi Odintkova.

5. Bolt: Sexo, drogas y mujeres

El multicampeón olímpico y del mundo Usain Bolt acaba de publicar sunueva autobiografía titulada "Como el rayo", donde habla sin estupor de sus experiencias con las mujeres, el sexo y las drogas, así como de su sueño idílico de ser futbolista profesional.

6. Diez cosas que no sabías de Garbiñe Muguruza

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se ha unido este jueves aun selecto club del tenis femenino español, ya que se ha convertido en la cuarta jugadora clasificada para la final de Wimbledon en toda la historia del torneo. Una hazaña que no se producía desde que Arancha Sánchez-Vicario finalizara como subcampeona en 1995 y 1996, en ambos casos vencida por la alemana Steffi Graf.



7. Guía para seguir el recorrido y cortes de tráfico del Maratón de Valencia

Expo Deporte Valencia será el lugar de reunión para todos los runners del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. La feria del corredor estará situada en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y allí todos los participantes podrán recoger su dorsal para el domingo.

8. Stoyanova, de 21 años, sigue en estado crítico tras su intento de suicidio

Tsvetelina Stoyanova, miembro del equipo de gimnasia rítmica de Bulgaria, que aparentemente intentó suicidarse al saltar el martes del sexto piso de un edifico en Sofía, sigue en estado crítico y en coma, según informó a Efe una portavoz del Hospital Pirogov, donde está ingresada. "La paciente tiene lesiones serias en los pulmones, la zona del vientre y las vértebras. Su estado sigue siendo muy grave", precisó esa fuente.

9. Nadal detiene un partido para que una madre encuentre a su hija

Este domingo tuvo lugar en las instalaciones de 'Rafa Nadal Sports Centre' un partido de exhibición entre el propio Nadal, los extenistas John McEnroe y Carlos Moyá, y el joven Simón Solbas. Los tenistas hicieron las delicias de los espectadores que acudieron a la jornada de puertas abiertas dispuestos a disfrutar de un gran partido.

10. Consternació en la pilota per la defunció d'Àlvaro de Tibi

L'esport de la pilota valenciana es troba abatut per la defunció d'Álvaro López Cremades, també conegut com Álvaro de Tibi. El pilotari ha mort en la matinada d'este dilluns per causes naturals a l'edat de quaranta-tres anys.