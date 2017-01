El diario de Barreda: El Dakar que no se ve por TV

Ya ha arrancado esto. Para empezar este Dakar tuvimos una corta crono, con un breve ´altercado´ en un río, cuando se me paró la moto al entrar muy fuerte en el agua, pero que he podido solventar bien. Después del susto, 300 km de carretera, con cruce de frontera incluido para llegar a Resistencia, primer destino en Argentina. Los 300 kms, prácticamente una recta... Aquí las carreteras son infinitas, siempre similares, muy rectas y aburridas. Y con la moto no puedo pasar de 110 km/h, por lo que gran parte del tiempo la única diversión es ajustar la velocidad a ese límite, y dejar que pasen los kilómetros. Hay muchas horas para pensar. Suelo pasar el tiempo analizando las siguientes etapas, e intentando que el cansancio no produzca sueño. Ayer pusimos el despertador a las 04:00, pero este martes arrancamos un poco antes, a las 03:00 horas a desayunar. Y luego otros 400 km de carretera, antes de empezar a dar gas en la cronometrada del día. Este es el Dakar que no se ve por televisión.

