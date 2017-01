Humedad insoportable a 42º

Estamos ya en el campamento de Tucumán, uno de los puntos habituales desde que el Dakar se realiza en América del Sur. Si tengo que describirlo con una palabra es ´calor´. En todo el día no hemos bajado de 42 grados, y la humedad es insoportable. Una vez hemos llegado a nuestra zona del campamento, dedico los primeros 30 minutos a atender a los medios de comunicación, pero rápidamente intento meterme en la autocaravana con el aire acondicionado a tope. Así paso el resto de la la tarde preparando el ´roadbook´ (libro de ruta) del día siguiente, comiendo y rehidratándome. Luego, un masaje recuperador, hasta que normalmente a las 20:00 horas salimos para asistir a la reunión de pilotos que hace la organización para explicar detalles de la etapa siguiente. Al finalizar vamos directamente a cenar a la carpa comedor que instalan cada noche, pero a las 21:30 horas he de estar ya en la cama. El tiempo, como veis, está muy limitado, y es necesario organizarse muy bien para no perder el ritmo.

Todas las entradas del 'Diario de Joan Barreda', aquí.