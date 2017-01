Aún me acuerdo del cactus..

El miércoles me clavé un cactus al intentar adelantar con el polvo a De Soultrait, que no me dejaba pasar de ninguna manera. Al final tuve una caída en una zona de piedras y puse la mano encima de un cactus. Tengo toda la mano aún con pinchos, bastante dolor e inflamación, y tengo que seguir curándola con antiinflamatorios y crema. La de este jueves ha sido una etapa limpia, aunque había una zona con un río que estaba creciendo. Hemos tenido que ir por fuera, pero sin mayores complicaciones, porque por dentro se podía pasar perfectamente. La moto responde bien a la altitud. Se nota que en algunas zonas baja la potencia, pero es algo normal y entra dentro de lo previsto. Este viernes, tocan otra vez 447 km a tope de un total de 692 en el altiplano boliviano a más de 4.000 metros de altitud.

