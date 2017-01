Ha sido una jornada dificil

Ha sido un día difícil. Se me ha estropeado el road-book y, en luego en una zona con un río y complicada, he empezado a dar vueltas y me he perdido. Ahí ha sido dónde más tiempo hemos perdido en la etapa. Al final, y con suerte, hemos podido encontrar la última parte de la ruta hasta la neutralización, pero sin el roadbook ni nada. Navegar ha sido muy complicado en esta nueva etapa en altura por Bolivia.

