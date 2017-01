Sofía Rodríguez y Felipe Orts se coronan en casa

El alicantino Felipe Orts cumplió los pronósticos y un día después de ser el más rápido en los relevos por equipos, se adjudicó el título de campeón de España sub23 en los campeonatos disputados en Valencia. «Tenía bastante presión, ya que corría en casa y era favorito», explicó Felipe Orts en declaraciones facilitadas por la RFEC, «pero he salido a hacer mi carrera y demostrar el trabajo de toda la temporada, y estoy contento». «Un Campeonato de España siempre son carreras complicadas, hay que asegurar y hacer bien las cosas, y por eso he apretado desde el principio, y solo me he podido relajar al entrar en meta», añadió.

En el mismo circuito del viejo cauce del Turia se proclamaron también campeones en la tarde de ayer el castellano-leonés Martin Mata (master 30A), los valencianos Raúl Ballester (30B), Jordi Reñé (40A) y Francisco Pla (40B), los madrileños José Luis Rebollo (40B), Borja Bergareche (60A) y José Simaes (60B) y el vasco Jokin Mujika (50B).

Antes, por la mañana, se habían disputado las pruebas femeninas de tres categorías, a excepción de la cadete, que se celebrará hoy por la mañana, cuando concluirán los campeonatos con la disputa de la prueba élite a las 13:15 horas.

La valenciana Sofía Rodríguez rubricó su gran año con el doblete Copa de España y Campeonato de España al imponerse en categoría júnior por delante de las vascas Luisa Ibarrola y Saioa Gil, con las que compartió el podio. Otra valenciana, Alba Teruel, fue subcampeona en categoría sub23, donde quedó a 13 segundos de la campeona asturiana Alicia González, que se llevó el título sub23, en su último año en la categoría, además del absoluto, por delante de Aída Nuño y de su hermana Lucía González.