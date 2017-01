El descanso me ha venido bien

Estos casi dos días de descanso me han venido bien, no por el físico , ya que me encuentro muy bien, sin apenas molestias por la altitud, sino porque mentalmente he aprovechado para poner todo en orden de nuevo. Cuando escribo esto ya me encuentro en el hotel de La Paz preparando la etapa de este lunes. De momento veo que tenemos que atravesar unos cuantos ríos, y hace unos días ya tuve un susto al cruzar uno que venía con mucha fuerza. A partir de ahora he de mantener un buen ritmo y seguir navegando sin fallos, eso nos hará avanzar posiciones en las etapas restantes. Las condiciones meteorológicas en Bolivia en esta época siempre son malas, con lluvia constante. Quizá de alguna forma me beneficie que las cosas se compliquen, porque ésto puede crear problemas a los pilotos de delante. Espero que no anulen muchos kilómetros. Luego en Argentina también habrá tres días complicados. Ya os iré contando.



