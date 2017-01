Cuatro goles de Emilio Buendía hacen soñar al Levante UD FS

El Levante UD FS rompió este martes su racha de derrotas y se llevó los tres puntos en el partido que le enfrentó como local al Pescados Rubén Burela en el Pabellón del Cabanyal. Un cómodo triunfo por 6-1 que permite a los azulgrana seguir soñando con la salvación a pesar de que los resultados de ayer no acompañaron tras las victorias del Gran Canaria y del Plásticos Romero Cartagena.



David Madrid suma así su primera victoria como técnico del Levante UD FS y lo hace en un partido en el que destacó por encima del resto Emilio Buendía, autor de cuatro goles. Además, después de llegar al descanso con 3-0 en el marcador y sufrir durante unos minutos tras el tanto de Iago Rodríguez que puso el 3-1 en el marcador, Buendía fue quien llevó la calma a las gradas del Cabanyal con un golazo en el minuto 33 que rompió definitivamente el partido antes de otro gol suyo en el 38 y le último de Álex Oviaño a falta de un minuto para el final.



Eso sí, la jornada no pudo ser redonda porque los dos rivales que estaban justo por delante de él se impusieron contra pronóstico a domicilio tras las victorias del Gran Canaria ante el Palma Futsal por un ajustado 2-3 y del Plásticos Romero Cartagena ante el Santiago Futsal por idéntico resultado.



Yeray, además, jugó todo el partido con molestias en su pierna izquierda y de hecho tuvo que ser atendido por la fisioterapeuta durante el encuentro, aunque al final pudo jugar todos los minutos en un encuentro en el que fueron expulsados dos jugadores del equipo rival, Iago Míguez y Chano y en el que hubo casi 500 aficionados en las gradas, entre ellos el presidente del Levante UD, Quico Catalán.



Por otra parte, el Peñíscola Rehabmedic no pudo celebrar su clasificación para la Copa con una nueva victoria y cayó ante el Magna Gurpea por 3-1.



Los castellonenses no pudieron mantener el marcador que tuvieron a favor con el tanto de Juanqui y cedió los puntos en un igualado segundo tiempo que se decidió con un tanto de Araça a falta de poco más de un minuto. Los castellonenses acaban la primera vuelta con 24 puntos, a dos del cuarto, el Palma Futsal.



Los de Canillas concluyeron una histórica primera vuelta en el Pabellón de Anaitasuna, donde los valencianos pelearon hasta el final por añadir algún punto más a un casillero que se cerró, finalmente, con 24 puntos, ocho más que en la pasada campaña y tres más que el anterior mejor registro a estas alturas.





Levante UD FS: Yeray, Borja Milán, Sena, Pizarro y Lucho – 5 Inicial – Cecilio, Tripodi (A), Emilio Buendía, Márquez, Kiko Berrocal y Alex Oviaño.

Burela FS: Edu, Matamoros, Iago Míguez (AA), Iago Rodríguez y Antoñito – 5 inicial – Isi, Helder, Renato y Chano (AA).

Goles:

1-0 7' Emilio Buendía

2-0 16' Kiko

3-0 17' Emilio Buendía

3-1 27' Iago Rodríguez

4-1 33' Emilio Buendía

5-1 38' Emilio Buendía

6-1 39' Álex Oviaño