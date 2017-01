No fue un día redondo

Este lunes -y también el martes- el Rally Dakar nos ha deparado una etapa marathon, en la cual por la noche no se permiten asistencias, pero como casi todo en esta carrera, la cosa va cambiando. Además de recortarse los kilómetros de la etapa del día de ayer, finalmente sí que nos permitieron dormir en un hotel.



Trabajo de noche

Ya en el hotel nos tocó lo primero hacer un poco de repaso a las motos, como siempre, para comprobar que todo está en orden para la etapa de hoy. Luego llegó el momento de de ponernos a trabajar en el ´road book´ para la etapa de hoy.



Que no acorten más

Ayer no me salió un día redondo. La navegación era complicada al principio y no pude pillar bien un rumbo concreto. A partir de ahí, apreté y recorté tiempo a la cabeza, pero con estas etapas tan cortas las posibilidades de reducir muchos minutos es difícil. Espero que hoy no acorten más kilómetros.

