Todo un bajón de moral

Todo en este Dakar está siendo un poco caótico. La carrera se ha roto en dos días. Por mi parte intento seguir concentrado en mi trabajo, pero tantos problemas de anulaciones de etapas, asistencias incomunicadas a mil kilómetros de distancia de mí..., no ayuda. Pese a todo, el martes me salió una buena etapa, abriendo pista todo el día. Lo que ha sido un golpe es la anulación de la etapa reina del miércoles, ´SuperBelén´.

Llevaba meses preparándola. Era el momento clave para atacar en este Dakar. Y cuando me dijeron que no se haría me dio un bajón de moral.

Es difícil recuperar tiempo en estas etapas cortas, suponiendo que no sigan anulando. Ahora estoy en Chilecito esperando que llegue mi autocaravana, pero lo veo complicado, tenían 1.100 km para hacer..

Es una locura más de este Dakar.

