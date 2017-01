Las reacciones a las polémicas declaraciones de Álex Crivillé no se han hecho esperar. El que fuera campeón del mundo de 500 cc ha asegurado en RAC1 que "el deportista que paga impuestos en España es un burro" y ya ha recibido una contestación contundente por parte de otro deportista. Concretamente, del golfista Pablo Larrazabal, que no ha dudado en posicionarse justo en el lado contrario que el expiloto. "Pues soy muy burro, pero 100% español", ha escrito Larrazabal en su cuenta de twitter enlazando a un artículo con las declaraciones de Crivillé. Seguro que no es el único deportista que se suma a esta opinión.