Tortilla, jamón y siesta...

Hemos vuelto al calor, 45 grados todo el día en esta zona desértica de San Juan. He tenido un buen día, salía primero y pese a la dificultad de navegación, he podido mantener un buen ritmo. En la parte final he acelerado aún más y hemos conseguido un buen resultado en una etapa muy exigente físicamente. Después del caos de los días pasados, hemos tenido normalidad y hemos podido llegar a mediodía a San Juan, con tiempo para comer una buena tortilla de patatas y jamón del bueno que siempre traigo en la maleta, luego una siesta y preparar el road-book. He mantenido un buen ritmo estos últimos días, con buena concentración y manejando bien la presión. Lástima que solo queden dos días. Toca salir abriendo pista. Me encuentro cómodo así. Espero que todo salga igual.

Más opiniones del diario de Joan Barreda.