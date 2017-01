Alerta roja en Valencia

Las intensas nevadas caídas en las últimas horas han provocado el cierre de carreteras y tramos del servicio ferroviario y han dejado sin clases a unos 45.000 alumnos, en una jornada en la que se aún se prevén copiosas nevadas en Murcia, Alicante y Valencia, donde se mantiene activada la alerta roja.

Debido a la intensidad de las nevadas, la Comunidad Valenciana ha suspendido hoy la actividad escolar en 61 municipios lo que ha dejado sin clase a un total de 44.814 alumnos, según datos la Conselleria de Educación.

Una situación parecida se ha producido en la localidad malagueña de Ronda, donde los colegios e institutos han cancelado sus clases y se ha interrumpido la circulación en varias carreteras debido a la fuerte nevada caída de madrugada y en Granada unos 1.500 estudiantes no han podido asistir a clase.

Castilla-La Mancha también ha suspendido las actividades lectivas de la tarde de hoy y de toda la jornada de mañana viernes, día 20, en las provincias de Albacete, exceptuando la capital, y Cuenca, debido a las nevadas.

Estas incidencias se han originado en una jornada en la que la ola de frío mantiene en alerta a treinta y nueve provincias, tres de ellas en rojo, por intensas nevadas, temperaturas mínimas y rachas fuerte de viento, de catorce comunidades.

En algunos municipios de la costa de Huelva, como Lepe, Ayamonte o Isla Cristina la nieve o aguanieve caída durante las últimas horas ha sorprendido a sus habitantes que no la habían visto desde hacía 63 años y aunque no ha sido abundante y no ha llegado a cuajar, los vecinos no han tardado en hacerse eco de la noticia a través de las redes sociales.

El tráfico también se ha visto afectado por la ola de frío, sobre todo en el sudeste peninsular, y así las dos principales autovías que atraviesan la provincia de Alicante, la A-31 que conecta con Albacete y Madrid y la A-7 con Valencia, han quedado cortadas por nevadas y por la aparición de placas de hielo.

En la provincia de Alicante, entre 1.000 y 1.200 vehículos han quedado inmovilizados en varios puntos de las autovías A7 y A31 a causa de la nieve, una situación que no ha implicado realizar servicios de rescate, según han informado a Efe fuentes de la Guardia Civil.

La inmovilización de los vehículos se ha producido sobre todo en los kilómetros 447, 443 y 482 en la A7, en el interior de la provincia de Alicante (Alcoy, Ibi y Castalla), y entre los kilómetros 191 y 193 en la A31, en sentido a Albacete.

La circulación ferroviaria de la línea que une Alcoi (Alicante) y Xàtiva (Valencia) también se ha visto interrumpida debido a la caída de ramas por la acumulación de nieve en los árboles aunque se pretende establecer un plan alternativo para el transporte por carretera, siempre que las condiciones de las vías lo permitan.

Las rachas fuertes de viento han sido otra de las protagonistas en el día de hoy especialmente en puntos de las provincias de Valencia y Alicante donde en el aeropuerto de Manises se han alcanzado los 78 km/h, según datos facilitados por la Agencia de Meteorología.

Respecto a las bajas temperaturas, la noche ha sido muy fría en general, con intensas heladas en zonas de montaña y en el interior peninsular que han provocado mínimas de hasta 12 grados bajo cero.

El observatorio del aeródromo de Das, en el Pirineo de Girona, ha registrado por segundo día consecutivo la temperatura mínima de Cataluña, -19,3 grados a las 07.54 horas.

La cifra en este mismo punto ayer fue de -21,6, con lo que el termómetro ha remontado más de dos grados, al igual que ha sucedido en poblaciones próximas como Puigcerdà, que se ha quedado en -11,7 cuando un día antes bajó hasta los -15.

Estas bajas temperaturas registradas desde que empezó la ola de frío ha motivado que la demanda nacional de gas natural alcanzara ayer 1.502,1 GWh, un dato que supera el anterior máximo que se registró el 14 de diciembre de 2016 con 1.445 GWh, y supone un récord desde febrero de 2012, según datos de Enagas.