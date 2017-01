Valencia acoge un clínic sobre atletismo adaptado

La asociación Relevo Paralímpico, fundada con el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre las personas con discapacidad, ha organizado un Clínic de Atletismo con para dar a conocer las peculiaridades del atletismo adaptado. La cita será el próximo sábado, 28 de enero en las pistas de atletismo del Tramo III del antiguo cauce del Río Turia.

«Relevo Paralímpico es un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso, el Comité Paralímpico Español y la Federació D´Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana, FESA, además de otras federaciones que ya han integrado el deporte adaptado», explica Celia Maestre, coordinadora del proyecto. El objetivo de Relevo Paralímpico es «que toda persona con algún tipo de discapacidad pueda tener acceso a la práctica del deporte de una forma inclusiva en su propia localidad o cerca de ella».

El Clínic de Atletismo Adaptado contará con la colaboración del Valencia Sport Club de Atletismo: «Van a participar monitores del club. El objetivo es que todos los que se acerquen al clínic puedan luego, si lo desean, adherirse a un club de referencia como este caso es el Valencia Sport (antiguo Valencia Terra i Mar)», explica Celia Maestre, nadadora con discapacidad visual que cuenta con una gran experiencia en el mundo del deporte adaptado y en concreto en el atletismo ya que ejerce habitualmente de guía de su marido, el quíntuple medallista paralímpico David Casinos: «David no podrá estar en el clínic porque ese mismo día tiene que asistir a unas jornadas en Madrid pero esperamos contar con otros destacados atletas adaptados».

La jornada organizada por Relevo Paralímpico está abierta a todos: «No hay límite de edad, es tanto para niños como para adultos y pueden asistir personas con discapacidad física, intelectual, sensorial..», destaca Celia Maestre.

El Clínic que se celebrará este sábado es el primero de otros muchos que Relevo Paralímpico tiene previsto llevar a cabo para dar a conocer los deportes adaptados: «Nuestro objetivo es abarcar todas las disciplinas que formarán parte del programa de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020». Así ya hay confirmadas varias citas como un clínic de tenis adaptado con la colaboración de la Federación Valenciana el 6 de mayo, otro de fútbol el 13 de mayo con el apoyo del Levante UD y judo en fecha aún por determinar con el club Miriam Blasco.

El calendario internacional de ciclismo adaptado para este año 2017 ha sufrido de forma repentina un importante vuelco. La UCI anunciaba hace apenas unos días la celebración del, una noticia que ha cogido por sorpresa a lay por tanto, también a los ciclistas adaptados españoles, entre ellos, el valenciano Maurice Eckhard , un fijo en la selección nacional. «Nunca se había celebrado un Mundial en un año postolímpico como es éste. Ha sido una sorpresa la decisión de la UCI. Teníamos previsto que el Mundial se celebrase en el invierno de 2018 pero no ahora», afirma Eckhard.

La convocatoria de este inesperadotrastoca todos los planes de la selección española de ciclismo adaptado: «Es un gasto importante con el que la Federación no contaba este año. Ahora tienen que decidir si España está en condiciones de ir o no». Mientras espera la decisión federativa, Eckhard ya ha empezado a preparar el Mundial: «queda muy poco tiempo por lo que yo ya estoy entrenando pensando en que voy a disputar ese Mundial. Ojalá sea así, todo lo que sea participar en una competición de ese nivel me motiva mucho. Creo que podría llegar bien al Mundial. Pero en cualquier caso, la decisión no depende de mí, yo lo único que puedo hacer es entrenar y ver qué decisión se toma».

Esquí: Santacana afronta un Mundial clave

Miguel Galindo, afrontan esta semana el Campeonato del Mundo de Esquí Alpino, que se celebra en Tarvisio (Italia) entre dese ayer y hasta el 31 de enero. Ésta será la principal competición internacional antes de los Juegos Paralímpicos de Invierno, los de Pyeongchang 2018. El esquiador vasco con discapacidad visual y su deportista de apoyo participarán en los cinco eventos programados: descenso (miércoles 25), supergigante (jueves 26), supercombinada (sábado 28), eslalon especial (lunes 30) y eslalon gigante (martes 31). El viernes 27 y el domingo 29 habrá jornada de descanso, mientras que ayer y hoy se celebran los dos entrenamientos oficiales de descenso. En este Mundial se reunirán 130 hombres y mujeres con discapacidad procedentes de 25 países. Jon Santacana y su guía,



En el anterior Campeonato del Mundo, celebrado en Panorama (Canadá) en marzo de 2015, Santacana y Galindo consiguieron una medalla de plata en el eslalon gigante y dos de bronce en el eslalon especial y en la prueba supercombinada. Este año aspiran también al podio.