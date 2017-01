Jose Iván Gutierrez, del equipo Movistar, en el Tour Down Under de 2012.

Escalofriantes las declaraciones del exciclista José Iván Gutiérrez en el 'El Partidazo de Cope'. El ciclista retirado en 2014 comentó en el citado mprograma de radio: "Me retiré del Tour de 2013 por un colapso mental, por pánico. Sólo tenía ganas de desaparecer de la carrera y del mapa". "Cuando dejé la bici fui a peor. Pasé semanas sin salir de la cama y no me dejaban solo por si utilizaba mal la medicación", admitió.

Hasta en once ocasiones intentó suicidarse el exciclista del Movistar Team. "He tenido 11 ingresos por intentos de suicidio. Me tomaba todas las pastillas que tenía en casa".

Iván Gutiérrez también señaló que comienza a ver la luz al final del túnel gracias a su ayuda en el Racing de Santander. "Colaborar con el Racing y entrar en su vestuario me está empezando a curar. Es mi mejor pastilla antidepresiva".