El Valencia acaba destronado 18 años después

Después de 18 títulos consecutivos del Valencia, el FC Barcelona se ha proclamado en Madrid campeón de la Copa de la Reina de atletismo en pista cubierta, mientras que el Playas de Castellón perdió el título de Copa del Rey por decisión del Jurado de Apelación en beneficio del club azulgrana.



El Jurado estimó la reclamación presentada por el FC Barcelona por estimar que el atleta del Playas Alberto Gavaldá obstruyó al representante del Barcelona en la última prueba, el relevo 4x200, que decidía el título.



La capital de España volvió a resultar propicia para el FC Barcelona. Como hace 30 años, en la quinta edición, el club azulgrana conquista en Madrid los dos títulos, en hombres y mujeres. La 36 edición del torneo bajo techo coronó a dos nuevos campeones. El Valencia, vencedor ininterrumpido en la rama femenina desde 1999 e invicto en categoría desde entonces tanto en Liga como en Copa, hubo de inclinarse ante la superioridad azulgrana.



En hombres, la victoria del burundés Thierry Ndikumwenayo en el 3.000 dio 8 puntos de oro al Playas. El Barcelona, que no pudo contar con Ilias Fifa, hubo de conformarse con el cuarto puesto de Artur Bossy.



Un solo punto (83 a 82) separaba al Playas del Barcelona a falta del relevo 4x200. A los azulgranas les bastaba con quedar por delante de los levantinos, ya que tenían más victorias (7-4), pero el riojano Manuel de Nicolás, último relevista del Playas, aguantó la presión de Lucas Búa y paró el crono en 1:25.24, mejor marca española de la historia.



Sin embargo, la maniobra irregular de Gavaldá, que se cerró a la calle uno, por donde marchaba el representante barcelonista, después de su entrega, le costó la descalificación y el título al Playas de Castellón.



El FC Barcelona consigue, por tanto, el título con 90 puntos, seguido del Playas con 83. El Fent Camí Mislata fue tercero con 58, y a continuación Pamplona At (57), Real Sociedad (53), AD Marathon (53), Simply-Scorpio (36) y SG Pontevedra (35).



La Copa de la Reina se decidió antes del relevo. El FC Barcelona podía darse el lujo de no salir, pues dominaba por 9 puntos antes de la última prueba. Venció con 89 puntos, seguido del Valencia (81), Playas de Castellón (79), AD Marathon (53), Pamplona At (44), AA Catalunya (42), Simply-Scorpio (42) y At. San Sebastián (38).

En 60 m.vallas, Javier Colomo, con un crono de 7.80, batió contra pronóstico, por 4 centésimas, a Yidiel Contreras, y en mujeres Caridad Jerez obtuvo el pasaporte para los Europeos de Belgrado al vencer con 8.14.

Marc Alcalá ratificó su condición de número uno español del año en 1.500 al ganar con un ataque a dos vueltas del final que le entregó la victoria con 3:59.93, seguido del madrileño del Playas Víctor Corrales (4:00.18)

Solange Pereira dominó con igual autoridad el 1.500 femenino. Nadie pudo seguirla cuando aceleró a tres vueltas del final. Venció con 4:27.60, seguida de Montse Mas (4:29.89).

Ángel David Rodríguez, plusmarquista español de 60, sólo pudo ser tercero con 6.78, aunque fue el primer español. Venció el cubano Yunier Pérez, del Playas, con 6.63, seguido del nigeriano Jonathan Nmaju, del Simply-Scorpio, con 6.74. En chicas, María Isabel Pérez (7.45) sorprendió a la favorita, Cristina Lara (7.50).

En 400, el toledano Lucas Búa se quedó a cuatro centésimas de la mínima europea al ganar con 47.09 seguido del madrileño Mark Ujakpor, que dominó la primera serie con 47.81, mientras en la rama femenina la granadina Laura Bueno se impuso con 53.92.

El salmantino Álvaro de Arriba (FC Barcelona) tomó la cabeza desde el disparo en los 800 y cruzó la meta como ganador en 1:50.38, seguido del representante del Playas, el cántabro Diego Cabello (1:50.61).

La venezolana Yulimar Rojas, subcampeona olímpica de triple salto, se situó al frente del ránking mundial del año con una marca de 15,79 metros y más de un metro de ventaja sobre la segunda, la madrileña Patricia Sarrapio (Playas de Castellón), que hizo 13,45.

Defendiendo los colores del FC Barcelona, la discípula del cubano Iván Pedroso pasó de los 14 metros en sus tres intentos válidos: debutó con 14,01, continuó con 14,61 y logró su mejor marca en el tercero, antes de cerrar la competición con un nulo.

En el triple masculino se impuso con gran autoridad el plusmarquista español, Pablo Torrijos (16,17), del Playas, que obtuvo 31 centímetros de ventaja sobre Íñigo Uribarren, de la Real Sociedad.