El 'Cholo' Simeone ficha a David Casinos para el 'Atleti'

El cuatro veces medallista paralímpico David Casinos se ha 'colado´ en la Liga Santander este fin de semana. El atleta de Moncada, todo un ejemplo de superación, dio la charla previa al partido que el Atlético de Madrid tenía que afrontar el sábado en Vitoria ante el Alavés. Lo hizo tras la cena del viernes, a petición expresa del ´Cholo´ Simeone, quien tras conocer su historia vio que sería el ejemplo perfecto para motivar a sus jugadores de cara, no solo al partido ante el Alavés, sino para toda la segunda vuelta que acaba de comenzar, en la que los colchoneros tienen mucho que pelear para lograr sus objetivos.

«Fue un honor que un líder como el ´Cholo´ pensara en mí para dar una charla a su plantilla», reconoce Casinos, a quien Simeone fichó con un claro objetivo. «Era una sorpresa para los jugadores. No sabían nada. Yo, en mi vida personal y debido a mis circunstancias, me he tenido que reinventar constantemente. Eso es lo que quería transmitirles a los jugadores, que siempre hay que reinventarse para seguir teniendo éxito», asegura David Casinos, quien también es un ejemplo para los futbolistas por el hecho de que tiene que confiar al cien por cien en sus guías (en su caso su mujer Celia). «Los futbolistas, por su parte, deben confiar también en sus guías, que en su caso son los entrenadores», confiesa un David Casinos que, si bien no era la primera vez que daba una charla a un equipo deportivo, sí reconoce que se emocionó mucho, sobre todo cuando tras la charla todos los jugadores se acercaron a felicitarle.

También te puede interesar:

David Casinos no se baja del podio

Los deportistas valencianos inician un 2017 con importantes citas