Histórica plata mundial para Felipe Orts

El ciclismo valenciano ha escrito hoy una de sus páginas más bonitas con la histórica medalla de plata lograda por Felipe Orts en el Mundial de Ciclocross de Bieles (Luxemburgo) en la categoría sub'23.

Un subcampeonato del mundo histórico por suponer la primera medalla valenciana en la historia de los Mundiales y la primera española desde hace 47 años, ya que la última la logró el vasco José María Basualdo, en 1970.

El de La Vila Joiosa, que ya fue campeón de España semanas atrás, se mostró eufórico a la conclusión de la carrera, tal y como refleja en sus declaraciones a la Federación Española de Ciclismo (RFEC). "La clave ha sido correr con cabeza, sin calentarse. Hacía bastante mejor tiempo que el sábado, por lo que el circuito no estaba helado, pero tampoco llegaba a estar embarrado. Era un barro líquido que no me ha ido mal. He salido muy bien y no he tenido problemas salvo una pequeña caída al principio, que no me ha supuesto nada malo".

A su juicio, la clave fue tener esa cabeza porque "los de delante llevaban un punto más, y pensaba que podían marcharse. Pero he mantenido mi ritmo y he visto que no me sacaban más de diez segundos", dijo.

Estuvo atento y comprobó que sus predecesores empezaban a flaquear salvo el campeón, el holandés Joris Nieuwenhuis. "Ha sido ahí cuando he visto que me podía ir hacia delante, que los tenía a mi alcance y así ha sido. Parece fácil, pero ha sido complicado, porque no había que calentarse", comentó.

Orts aseguró que no piensa lo que supone para él este subcampeonato mundial, "ni en lo que puede significar de cara a la próxima temporada, ya como élite. Ahora solo pienso en disfrutarla, en agradecer la confianza que han tenido en mí, y en poder aprovecharlo en las carreras que me quedan estas semanas en la categoría. El año que viene ya será otra cosa".

Cabe recordar que otro valenciano como Sebastián Mora ya se proclamó el año pasado campeón del mundo de ciclismo en pista en la modalidad de Scratch, meses después de proclamarse también doble campeón de Europa en la modalidad de Scratch y en la de Madison y de imponerse también en la última etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana que regresó al calendario el año pasado.