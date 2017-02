Magnus Nielsen se lleva al sprint la tercera etapa de la Volta

El danés Magnus Nielsen del Orica Scott ha sido el protagonista de la jornada de este viernes al ganar la tercera etapa de la 68ª Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell en un frenético final al sprint resuelto de manera muy reñida con el francés Nacer Bouhanni del Cofidis. Asimismo, el belga Greg Van Avermaet del BMC continúa líder en la clasificación general, en la que no se han producido cambios sustanciales.

El danés atravesaba la línea de meta con un tiempo de 3 horas 49 minutos y 2 segundos, seguido por los franceses Nacer Bouhanni y Bryan Coquard, y el alemán Yves Lampaert. El español Enrique Sanz (Selección Española) terminaba quinto. Todos han marcado el mismo tiempo. Para Magnus Nielsen es un honor esta victoria, que después del éxito de Caleb Ewan en Australia esta es la sexta para el Orica. "En los últimos kilómetros, me encontraba en una buena posición, no estaba muy cansado y he aumentado la velocidad", ha comentado tras la carrera el danés.

El belga Greg Van Avermaet ,que continúa líder en la clasificación general, está "muy contento de estar aquí sentado dos días. No sé si el sábado volveré a estar aquí sentado porque es una etapa muy dura". "Hemos hecho una buena salida y hemos estado una buena posición a lo largo de toda la carrera", ha matizado Van Avermaet.

La etapa de este viernes, con un recorrido de 161 kilómetros desde la salida del municipio valenciano de Canals hasta Riba-roja, ha estado marcada por el viento, en la que muy pronto un grupo de corredores conseguía escapar Alexis Gougeard (AGR2), Aitor González (Euskadi Basque Country), Daniel López (Burgos-BH) y Tyler Williams (Israel Cycling Academy). Poco después, se sumaban Julio Amores (Inteja Dominican Cycling Team) y Benjamin Perry (Israel Cycling Academy). A 22 kilómetros de la meta, el holandés Jos Van Emdem (Team Lotto Jumbo) conseguía saltar del pelotón, pero era pronto absorbido.

La jornada transcurría con normalidad, salvo una caída de David Arroyo (Caja Rural) en los últimos kilómetros, que le obligaba a abandonar la carrera. Finalmente, Nielsen era el que atacaba y conseguía una ligera ventaja sobre Bouhanni en el sprint disputado en la meta de Riba-roja del Túria.

Este sábado llega la etapa decisiva de la Volta. Se trata de una espectacular etapa reina, con salida desde Segorbe, a las 10:30 horas, y meta en Más de la Costa (Lucena del Cid); y un recorrido muy duro con el ascenso a 6 puertos de montaña (Arenillas, Zuzaina, Castillo de Villamalefa, Puertomingalvo, El Collado del Vidre y Mas de la Costa). En la parte final, los corredores deberán superar rampas de un 23% de desnivel. El espectáculo está servido. Ha llegado la hora de la verdad para Quintana y los otros gallos del pelotón.

Clasificación individual etapa:

1- Magnus Nielsen (ORS) 3:49:02

2- Nacer Bouhanni (COF) m.t.

3- Bryan Coquard (DEN) m.t.

4- Yves Lampaert (QST) m.t.

5- Enrique Sanz (SEL) m.t.

Clasificación general provisional

1- Greg Van Avaermaet (BMC) 9:17:13

2- Ben Hermans (BMC) m.t.

3- Manuel Senni (BMC) a 7"

4- David López (SKY) a 28"

5- Nicholas Roche (BMC) a 44"

