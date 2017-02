Goleada de las 'Redsticks' en su debut en Valencia

La selección española absoluta femenina ha debutado en la World League Round 2 de Valencia con una cómoda victoria ante Rusia (8-4).

Era un día de muchos estrenos para las 'Redsticks'. Estreno en el torneo. Estreno de las nuevas equipaciones y estreno de nuevo ránking mundial, después de mucho tiempo, donde vuelve a figurar entre las diez mejores.

Y ante este debut, las jugadoras españolas no han querido fallar a la afición valenciana desplazada a Beteró. Han salido a presionar muy alto, coincidiendo con el pitido inicial. Las jugadoras dirigidas por Adrian Lock no querían dejar nada a la improvisación. Fruto de ello, han llegado las primeras oportunidades desde el penalty, las cuales no han acabado en gol. Sin embargo, han sido la antesala del primer tanto del partido, obra de Begoña García, al culminar una acción individual (1-0, Minuto 6). No ha bajado su intensidad un equipo que quería más. Así ha retornado la bola al punto del penalty córner en varias ocasiones, pero ha sido tras una buena ofensiva del ataque español, cuando Belén Iglesias materializaba el segundo de la tarde (2-0, Minuto 11).

Con doble ventaja en el marcador, y sin variación en un escenario muy propicio para España, arrancaba el segundo cuarto. Las aproximaciones continuaban sobre la portería defendida por Anna Pakhotnova, hasta que una buena transición individual desde la medular de Gigi Oliva, la culminaba la propia jugadora catalana con el tercero (3-0, Minuto 18).

El marcador no hacía más que constatar la clara superioridad hispana sobre el terreno de juego, lo que ha traído cierta relajación. Una circunstancia que han aprovechado las rusas para estirar algo sus líneas. Así, han logrado recortar distancias por medio de Sadovaia (3-1, Minuto 22), lo que se ha convertido en el comienzo de unos minutos sin dominador claro. Berta Bonastre ha puesto orden rápidamente con el cuarto a favor de las locales (4-1, Minuto 23). Pero, justo antes de llegar al descanso, de nuevo Sadovaia volvía a recortar distancias (4-2, Minuto 25).

El parón vino bien a las de Adrian Lock, ya que las españolas se han vuelto a parecer al equipo que había comenzado el encuentro. Fruto de ello, nuevamente era Belén Iglesias la que anotaba (5-2, Minuto 38). Seguidamente lo haría Berta Bonastre (6-2, Minuto 45), para un minuto después, María López, poner el séptimo desde el penalty córner (7-2, Minuto 46).

Un resultado abultado que relajó a las españolas en los últimos compases del choque. Otra vez Sadovaia recortaba (7-3, Minuto 49), pero ahora Lucía Jiménez, después de un gran movimiento individual, contrarrestaba el tanto ruso (8-3, Minuto 53). Aún quedaría tiempo para que Bogdana Sadovaia firmara su póker sobre la bocina (8-4, Minuto 60), resultado con el que ha concluido el enfrentamiento.

Este domingo (13:00), retransmitido en directo en www.rfeh.es , llegará el segundo encuentro de la competición ante la República Checa, conjunto que ha derrotado en la matinal a Turquía (4-0).

