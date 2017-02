Suspenden en plena carrera la Mitja Marató Noulas de Nules

La III Mitja Marató Noulas de Nules (Castellón) se suspendió a la hora de haberse dado la salida debido al fuerte viento y la lluvia y el granizo que causó estragos en el recorrido, con árboles, trozos de tejados y vallas caídas. Muchos de los 800 participantes en una prueba muy popular, ya que la inscripción solo cuesta un euro, tuvieron que ser evacuados por Protección Civil. El Club Atletisme Noulas, organizador, agradeció la comprensión de los participantes y no haber tenido que lamentar ninguna desgracia, en un comunicado en valenciano en su Facebook que reproducimos aquí: "No ha pogut ser! Ho teniem tot preparat.Tot de 10 per cuidar als atletes com sempre intentem fer. Però la climatologia s'ha ficat en contra dels corredors/es.No ens ha donat temps a res! Inesperadament tot s'ha tornat gris i un vent inmesurable, pluja i algo de granís ha fet que tornarem a resguardar-nos per evitar mals majors. Molt al nostre pesar, hem tingut que suspendre la prova. Els corredors/es són allò primer per a nosaltres. Des de l'organització volem agraïr a tots els que han estat a peu de canó cuidant als/les atletes; als xics/xiques de protecció civil, Creu Roja, voluntaris, gent del club,operaris...etc etc etc.... Hui tots hem viscut moments de ràbia. Uns per estar temps il.lusionats preparant una prova llarga i dura, i altres pel temps dedicat a preparar-ho tot per als primers. Molt d'esforç per part de tots que hem vist passar de llarg perquè la natura és imprevisible i incontrolable. El millor de tot; no hem tingut que lamentar ninguna desgràcia. L'any proper....més i millor! Lamentem les errades que s'hagen pogut donar"

