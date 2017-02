"Renuncié al Mundial en Irán por el velo y otras condiciones"

La ucraniana de 24 años es la estrella del Laboratorio SyS, equipo que ha quintuplicado su presupuesto en una temporada en la que ha contratado también al menorquín Paco Vallejo, que fue campeón del mundo juvenil y es considerado el mejor español de todos los tiempos. Muzychuk debutó este fin de semana en casa tras negarse por principios a ir al Mundial.

¿Cómo lograron convencerla para jugar por Laboratorio SyS?

Nunca había estado en Valencia, pero siempre me hizo ilusión jugar la liga española, y me está encantando la ciudad. Laboratorio SyS es un club con grandes jugadores, y creo que lograremos el objetivo de ascender a Primera División.

¿Qué recuerdos tiene de España? En Peñíscola conquistó su primer Europeo sub-10?

Sí, fue hace solo 14 años... (Ríe) Era mi primera vez fuera de Ucrania y fue muy bonito. En España he jugado hasta tres veces en categorías inferiores.

¿Qué impresión le ha causado su equipo, con jugadores como el campeón de España Paco Vallejo o el valenciano Enrique Llobell?

–A Vallejo le conozco desde hace tiempo. Jugamos hace pocos meses en Múnich y la partida acabó en tablas. Y el recibimiento aquí por parte de presidente, patrocinador y resto de jugadores está siendo excelente. Me encuentro como en casa.

Este fin de semana ha debutado en la Liga Autonómica y ha realizado una exhibición ´a la ciega´, quizá una de las modalidades que más asombran. ¿Cuál es la clave para jugar, y ganar, sin ver el tablero?

La clave para jugar ´a la ciega´ creo que es la imaginación. Es muy divertida esta modalidad.

Gran Maestra, empezó a jugar con 2 años, y decidió que el ajedrez iba a ser su vida. Pero vivir de este deporte es algo que muy pocos logran. ¿El ajedrecista nace o se hace?

Mi primer contacto con el ajedrez empezó a los 2 años, y con 3 años ya jugaba bastantes partidas. Se necesita talento, sin duda, pero el trabajo es muy importante. Un jugador con mucho talento que no lo trabaje lo tiene muy complicado para llegar a la élite.

¿Por qué ha renunciado al Mundial en Teherán, capital de Irán? ¿Sólo por el velo, o como dice la campeona del mundo china Hou Yifan, por ser un Mundial exclusivo para mujeres?

El velo es el motivo principal, pero no es la única norma que imponen en Irán. Cuando vi el contrato para asistir al Mundial vi que había condiciones muy estrictas para mí y decidí que lo mejor era no participar. Creo que en una competición de ese nivel, las jugadoras deberían tener mejores condiciones y la organización ser más respetuosa.

¿Le extrañó la elección de Irán?

La federación dijo que o se hacía en Irán o no se hacía. No sé si por dinero o porque no había otros países por falta de tiempo. No sé si cambiará el criterio de la FIDE porque cada jugadora decide si quiere asistir o no y muchas sí han ido. Yo traté de convencer a otras a renunciar. Basé mi decisión en que si aceptamos ahora esas condiciones, si cedemos, siempre podrán exigirnos lo mismo para jugar.

Con su renuncia, tendrá que esperar a 2018 para tratar de recuperar la corona mundial que logró en 2015. Por supuesto. Espero recuperar mi corona de campeona mundial a partir de 2018. Claro que sí.

Hace unas décadas la rivalidad Karpov-Kasparov marcó una época. ¿Cree que se volverá a dar otra edad de oro como aquella?

Espero que se recupere ese auge del ajedrez. La verdad es que cada día más gente está federándose y jugando al ajedrez en muchos países.

¿Cuántas horas al día le dedica ahora al ajedrez, y cuántas le ha llegado a dedicar como máximo?

Lo más importante es la calidad del entrenamiento y no las horas. Sí que he tenido épocas en las que me pasaba la mayor parte del día entrenando. Pero ahora hago menos horas, aunque más intensas.

¿El ajedrez le deja tiempo para alguna otra afición, dedicación o deporte?

Practico muchos deportes también, pero especialmente el tenis de mesa. Aquí en Valencia estoy disfrutando y ya he jugado varios partidos contra compañeros del club como Enrique Llobell.

¿Qué recomendación da a los niños y niñas que empiezan a jugar al ajedrez y que sueñan con poder llegar a ser algún día como mínimo maestro internacional?

Primero que les guste y que disfruten de cada partida y de todo lo que hay detrás. Y después, que le dediquen estudio y trabajo.

¿Sigue viviendo en Ucrania? ¿Qué opina de la actual situación política de su país?

Sí, actualmente vivo en Lviv, Ucrania. Y viajo a Valencia para jugar con el equipo. La situación política en Ucrania podría ser mejor.