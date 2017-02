El vídeo de la agresión de Ángel Cabrera a su expareja

El golfista argentino Ángel Cabrera, campeón del Masters de Augusta en 2009 y previamente del Open de Estados Unidos en 2007, fue condenado el pasado mes de diciembre por lesiones leves tras un incidente con su expareja, Cecilia Torres Mana. Sin embargo, Torres ha decidido ampliar ahora la denuncia y ha hecho público un vídeo en el que se ve a Cabrera insultarle y agredirle, lo que ha causado conmoción en toda argentina.

La agredida señaló que las agresiones comenzaron a darse tras cinco meses de relación. También dijo que intentó "manejarlo lo mejor que pude en varias ocasiones" pero en un momento las lesiones "ya no se podían cubrir ni tapar". "Es una persona que está acostumbrada en alguna medida a agredir. Por ahí trate un poco de entenderlo o no hacerlo tan grave para que él no tuviera problemas", manifestó.



También te puede interesar:

Donald Trump y Tiger Woods juegan juntos al golf en Florida

Paige Spiranac, la Kournikova del golf

Críticas por la elección de un club de golf sexista para los Juegos