Un valenciano corre 50 maratones en menos de 7 años

En diciembre de 2010, con 48 años, José Vicente Torres corría su primer Maratón, era la primera edición del Maratón de Castellón. El pasado febrero, también en la capital de La Plana, tan sólo 6 años y 2 meses después, cruzaba la meta de su 50º maratón, una cifra que, a los que la alcanzan, normalmente les lleva décadas lograrlo. Su pasión por los 42 k, aunque tardía, le ha llevado a correr casi una media de 10 maratones al año en los últimos 4 años, más algún que otro ultrafondo desafiando todas las teorías sobre entrenamiento y recuperación.

Empezó a correr con 48 años para mejorar su condición física y se enganchó a la larga distancia: «Debuté en Castellón en la primera edición y desde entonces soy uno de los fieles que ha corrido las 7 ediciones. Unos meses antes de correr este año en Castellón me di cuenta de que estaba a punto de alcanzar la cifra de 50 maratones y me propuse que fuera en Castellón», destaca José Vicente Torres, que ha recorrido gran parte de los maratones que se celebran en España.

En su lista de maratones completados figuran Valencia, Castellón, Madrid, Vitoria, Barcelona, Ciudad Real, Río Boedo, Murcia, Zaragoza, Espadán, Tarragona, Sevilla, Palencia, Pamplona... En todos ha participado en varias ediciones. Aunque ha corrido también el Maratón de Hamburgo, de momento, el corredor de Navajas (Castellón) prefiere centrarse en pruebas nacionales: «Mi propósito es correr todos los que se celebran en la Península. Me queda aún San Sebastián, Badajoz y Málaga».

Aunque ya ha llegado a los 50, José Vicente no se detiene: «Es un número redondo, bonito, pero es sólo eso. A mí lo que más me motiva es correr maratones y voy a seguir haciéndolo». De hecho, su próxima cita con los 42, 195 kms será este próximo domingo, 2 de abril, en el Maratón de Zaragoza y ya se ha inscrito también a un ultra en Ciudad Real en mayo: «Mi único objetivo es poder correr un maratón siempre que lo desee, no me planteo llegar a los 100 ni ninguna cifra en especial, simplemente seguir corriendo mucho tiempo», afirma el maratoniano de 55 años de edad.

Como corredor José Vicente resalta la calidad de los maratones valencianos: «del de Castellón destaco su gran trato al corredor y el de Valencia, sin duda, es en el que más ambiente hay de toda España, es espectacular». También guarda un especial cariño al Maratón de Río Boedo, que se celebra en la localidad palentina de Bascones de Ojeda y en la que apenas participan unos 60 corredores: «es donde me he sentido más corredor». Los 50 maratones los ha acabado José Vicente en un abanico de marcas que oscila desde las 3:30 horas a las 4:30 aproximadamente: «ha habido algunos en los que he sufrido para llegar a meta, pero no me he retirado en ninguno. Siempre, con mejor o peor tiempo, he logrado acabar. He llegado a correr con un dedo roto, con problemas de espalda... ». Para José Vicente las marcas son algo secundario: «Al principio sí intenté durante mucho tiempo bajar de las 3 horas y 30 minutos pero no me compensa preparar un maratón durante muchas semanas. Ahora sólo pienso en acabar lo mejor posible porque sé que en unas semanas llegará el siguiente».

El corredor valenciano huye de complejos planes de entrenamiento. Prácticamente un maratón le sirve de ´largo´ para preparar el siguiente: «Nunca he seguido un plan estricto. Sólo escucho mi cuerpo. Después de tantos kilómetros sigo aprendiendo cada día».

José Vicente Torres se declara un enamorado del maratón: «desde que hice el primero descubrí que era lo que me motivaba para entrenar cada día, es la única distancia que me estimula correr, algo que por salud necesito hacer».

El valenciano pertenece ya a la reducida ´tribu´ de los coleccionistas de maratones, corredores que como él se recorren España y el mundo sumando kilómetros de 42 en 42: «Lo bonito de correr tantos maratones es que en muchos sitios coincides con la misma gente. Yo llevo 50 maratones pero eso parece poco cuando hablas con gente que lleva más de 100 ó 200... De ellos aprendo muchísimo, es un placer correr a su lado».

El desaparecido Toni Lastra fue el gran inspirador de José Vicente: «empecé a correr porque me retó a correr una Volta a Peu de Valencia. Me costó muchísimo pero lo logré y 8 meses más tarde corrí mi primer maratón».

Además de maratones, José Vicente ha corrido varios ultras como el Transilicitano de 103 kilómetros y el de Chiva y lo que él llama ´travesías´, retos que afronta en solitario y que le ha llevado a enlazar corriendo su localidad, Navajas, con Valencia, con Castellón y con Teruel e incluso a completar de un tirón los 170 kms de la Vía Verde Ojos Negros: «Son pruebas que he hecho en autosuficiencia», destaca el maratoniano y ex-espeleólogo, deporte del que proviene: «mi virtud como corredor es mi fortaleza metal, algo vital en la espeleología».