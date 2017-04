Sergio García conquista el Masters de Augusta y entra en el club de los más grandes

El golfista español Sergio García (-9) ha conquistado el Masters de Augusta después de un mano a mano hasta el hoyo 73 con el inglés Justin Rose (-9), al que ha superado en el primero hoyo del desempate para enfundarse la chaqueta verde.



Con la conquista del Masters de Augusta, el castellonense Sergio García, que se ha mantenido en el liderato durante los cuatros días de competición, se une a las leyendas del golf mundial y los ídolos de su infancia, los bicampeones Severiano Ballesteros y José María Olazábal.



"La verdad es que sigo siendo el mismo, aunque estoy muy satisfecho y muy orgulloso no sólo de cómo he estado en el campo, sino también de toda la gente que me ha apoyado y todos los que han estado ahí desde el principio de mi carrera", dijo García inmediatamente después de la ceremonia de entrega de la chaqueta verde de ganador del Masters.



Este fue el golpe ganador del castellonense:







¡Sergio García hace historia!

El Masters de Augusta es suyo.

Asciende a la séptima plaza del ranking mundial

Han pasado 18 años desde que un español se pone la chaqueta verde, y desde que un imberbe García llegara por primera vez con 19 años al legendario recorrido de Augusta en compañía de su padre y compartiera las rondas de prácticas con Ballesteros y la estrella estadounidense"Tengo recuerdos muy bonitos y especiales, por la gente con la que he jugado, por lo que Severiano ha significado para mí y para el golf mundial", dijo a Efe el golfista castellonense, que recordó durante la última jornada las hazañas de Seve con prodigiosas recuperaciones desde los árboles y los arbustos.Mientras García y Rose se batían en los últimos hoyoslíder de la primera jornada, y, ganador de la edición de 2015 y claro favorito de los aficionados estadounidenses, que repitió el error del año anterior y volvió a caerse al agua.Las preferencias de los espectadores y los comentaristas empezaron a cambiar a partir del segundo día, cuando Sergio García, que ha necesitado 74 participaciones en majors para ganar su primer grande, se puso colíder y se mantuvo en el liderato hasta este Domingo de Ramos y día del 60 cumpleaños del difunto Severiano Ballesteros.Hasta el actorque llegó a Augusta National el domingo, confesó su preferencia por "el niño", como lo llaman en Estados Unidos. "Sergio es muy bueno, tienes muchas posibilidades. Es el nuevo 'muñeco'", dijo a Efe la estrella de Hollywood haciendo alarde de su dudoso español cuando García se disponía a salir al campo.y se ha hecho grande en Augusta el mismo año que contraerá matrimonio con su prometida y principal apoyo, la texana Angela Akins, a la que Sergio García ha homenajeado, junto a sus padres y amigos, durante la ceremonia de entrega de la chaqueta verde de Augusta.El golfista españolascendió cuatro plazas y se situó en el séptimo puesto del ranking mundial tras su brillante victoria este domingo en el Masters de Augusta, su primer 'major'.Además, el vasco, que finalizó en el puesto 23 en su debut en el mítico recorrido de Georgia, baja una plaza y se queda el decimotercero de una clasificación que sigue liderada por el estadounidense Dustin Johnson, pese a su ausencia de última hora en Augusta por un accidente doméstico.