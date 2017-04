Lluvia de elogios para Sergio García en las redes

El deporte español se ha volcado con Sergio García tras la consecución de su primer Masters de Augusta de golf al ganar en el primer hoyo de desempate al inglés Justin Rose, campeón olímpico en Río 2016.



Desde el primer momento, incluso durante toda la jornada, múltiples deportistas y personalidades no dejaron de enviar mensajes de apoyo al jugador castellonense.



La Casa de SM el Rey publicó esta mañana un tuit en el que daba la "enhorabuena" a Sergio García, de quien aseguró que es "prueba del tesón y el talento para pasar a la historia del golf español".







Enhorabuena a @TheSergioGarcia, ganador #themasters Augusta, prueba del tesón y el talento para pasar a la historia del golf español. „ Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 10 de abril de 2017

Queridos amig@s: os presento al Campeón del Másters de Augusta!! ENHORABUENA @TheSergioGarcia !! ???????? pic.twitter.com/B8eeutk7EH „ Iker Casillas (@IkerCasillas) 9 de abril de 2017

Mi más sincera enhorabuena a @TheSergioGarcia por esa chaqueta verde tan merecida???????? #themasters ???????? „ Carolina Marin (@caro_marin2) 10 de abril de 2017

Felicidades a @TheSergioGarcia por conseguir en #themasters un gran éxito para el deporte español. Muy merecido durante muchos años. pic.twitter.com/mHuJ5E8PpM „ alejandro valverde (@alejanvalverde) 10 de abril de 2017

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, muy aficionado al deporte, también publicó esta mañana un mensaje en dicha red social en el que indicaba que el jugador español "hace historia" al conquistar la chaqueta verde. "¡Tremendo! Orgulloso del deporte español", apunta.Iker Casillas, guardameta del Oporto que levantó las Eurocopas de 2008 y 2012 y el Mundial de Sudáfrica 2010, no tardó en publicar el siguiente mensaje:El tenista Rafael Nadal, otro de los estandartes del deporte español, indicaba "¡Qué grande @TheSergioGarcia muy emocionante después de tantos años luchando tanto!, ¡muchas felicidades!, ¡qué alegría!".Compañeros del jugador de Castellón se unieron a las felicitaciones. Azahara Muñoz, comentó "Pero q grande eres @TheSergioGarcia!!!!!!! ???????????????? q manera de vibrar!!! Vamosssssss!!!!!!!! Todos sabíamos que llegaría. Q bueno eres!!!", y Gonzalo Fernández-Castaño dijo al nuevo campeón: "!! Nos has hecho disfrutar. Tardó en llegar pero mereció la pena la espera. Primero de muchos, estoy seguro".La golfista Beatriz Recari apuntó que "Los CAMPEONES no paran HASTA que consiguen sus metas" y su compañera Carlota Ciganda aseguró "Q grande eres!! Más q merecidooo, sabía que llegaríaaaaa".Carolina Marín, campeona olímpica y mundial de badminton, dio su "más sincera enhorabuena a @TheSergioGarcia por esa chaqueta verde tan merecida"."Que crack eres @TheSergioGarcia !! Poniendo el golf español en lo mas alto, era cuestion de tiempo y te lo mereces mas que nadie!", aseguró Carlos Sainz Jr, que este domingo acabó séptimo en el Gran Premio de China de Fórmula Uno.Alejandro Valverde, uno de los referentes del ciclismo español desde hace muchos años, felicitó a Sergio García y aseveró que fue "un gran éxito para el deporte español. Muy merecido durante muchos años".El italiano Sergio Scariolo, técnico de la selección nacional de baloncesto, señaló "Que gran Master el de @TheSergioGarcia, que clase y que frialdad en el desempate!! Bravo!" y el portugués Luis Figo, exjugador de Barcelona y Real Madrid que tuvo la fortuna de seguir in situ el torneo, no dejó pasar la oportunidad de fotografiarse con el jugador de Borriol con la chaqueta verde y publicar un mensaje de felicitaciones.Organismos y federaciones deportivas no dudaron tampoco en mostrar sus mensajes de apoyo y felicitación a Sergio García, que acababa de hacer historia.