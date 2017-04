Sergio García pasea su chaqueta verde por Manhattan

Sergio García es el personaje del momento en el deporte mundial después de ganar el Masters de Augusta el pasado domingo. El golfista de Borriol, que puso fin a 18 años de sequía en los 'Majors', se está dando desde entonces un baño de masas por las calles de Nueva York. Primero, se le vio en el Empire State junto a su prometida e inseparable Angela Akins. Luego, en Wall Street, en el edificio de la Bolsa de la capital financiera estadounidense.

Eso fue el lunes por la tarde, pero esta mañana ha continuado el 'tour' visitando a los principales medios de comunicación del país. Siempre con su chaqueta verde puesta, Sergio García ha estado en el Today Show de la NBC, en el This Morning on Tuesday de la CBS, así como ha concedido entrevistas a The Skimm y al canal de Bloomberg.

De momento, Sergio no tiene previsto regresar inmediatamente a España. Sus planes son, en dos semanas, volver a Suiza, donde tiene fijada su residencia, y pasar allí un tiempo descansando. A España regresará, eso sí, para hacer el saque de honor en 'El Clásico', el 23 de abril.