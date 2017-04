Usa una cerveza como 'tee' para dar el 'drive' de salida

El golfista John Daly, uno de los más excéntricos que han jugado a este deporte, ha vuelto a dar que hablar justo un día después de que Sergio García conquistara su primer 'Major', el Masters de Augusta 2017. Daly, conocido más por sus locuras que por su buen juego, volvió a la acción este lunes durante un torneo benéfico. El golfista, conocido por su afición a los excesos, colocó una bola encima de una lata de cerveza, usada a modo de 'tee' para tomar la salida en un hoyo. No contento con eso, tras golpear la bola, cogió del suelo la cerveza y se la bebió de un trago. Sin duda, un personaje este John Daly.





WATCH @PGA_JohnDaly smash a ball off a beer can and then chug it. All while barefoot. #MAM2017 #myrtlebeachgolf #bossstatus pic.twitter.com/QIIik19C1S