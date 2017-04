Ivan Basso se apunta a la Quebrantahuesos

El italiano Ivan Basso, ganador de dos Giros de Italia (2006 y 2010) y dos veces podio en el Tour de Francia (2004 y 2005) tendrá el dorsal número uno en la prueba popular Quebrantahuesos, que se celebrará el 17 de junio.

"Es una de las grandes pruebas populares que se hacen. Es un sueño para toda esa gente a la que le gusta andar en bici y uno de los objetivos de muchos aficionados porque es un reto que traspasa lo deportivo y que va más allá: llega al espacio del orgullo y de la ambición personal. Conquistar estas grandes cimas es el sueño de todos aquellos que las veían por la tele", asegura el exciclista italiano, retirado recientemente de la competición, y que ha superado un cáncer testicular que se le detectó en sus últimos años como profesional.

La Quebrantahuesos le permitirá a Basso ascender puertos míticos del Tour de Francia, como el Marie Blanque, pero esta vez con los aficionados como parte de la propia carrera. Y es que esta multitudinaria prueba reúne en Sabiñánigo a miles de ciclistas y cicloturistas, más de un millar de ellos procedentes cada año de la Comunitat Valenciana.

"Esta carrera me va a permitir recordar esas tardes subiendo con los aficionados al lado animando. La diferencia es que ese día estarán a mi lado en su bicicleta. Eso me emociona mucho y me hace muchísima ilusión".

Basso afrontará la carrera del 17 de junio "por puro placer, felicidad y salud", con el objetivo de "compartir con todo el mundo la prueba".

"Ahora mismo voy en bicicleta tres o cuatros veces por semana, pero también juego a tenis y hago otros deportes. La actividad física se ha convertido en un medio para estar sano y disfrutar. Ya no competiré más y la verdad es que también está bien vivir así", explica Basso.