Sergio García: "Me quedan muchos años de golf"

Sergio García ha recibido este martes un merecido homenaje en el Club de Golf Mediterráneo, en su Borriol natal. El flamante campeón del Masters de Augusta se ha dado todo un baño de multitudes entre los socios del club que le vio crecer y ha atendido, por primera vez, a la prensa española durante algo más de una hora. Sergio ha repasado cómo vivió el fin de semana que le hizo entrar en la historia y ha agradecido a todos el apoyo que le han mostrado todos estos años. Interrumpido constantemente por los aplausos de un público entregado,Sergio ha confirmado que tiene mucho golf todavía dentro y que espera que el Masters no sea su último ´Major´.

"Mi victoria en Augusta es el premio al trabajo, a la consistencia y a la perseverancia. A nunca darse por vencido y siempre creer", ha señalado Sergio al comenzar su rueda de prensa. "Es imposible escoger una emoción. Fueron tantas memorias y recuerdos de pequeño, de profesional, buenos y malos.Fueron muchos flashes muy seguidos. La euforia y la rabia con la que lo celebré es como lo sentí. Estaba muy orgulloso de mí y de mi gente. Salió todo en una. Me quedé sin voz dos días de los gritos que quedé", ha asegurado el de Borriol.

Recién llegado de hacer el saque de honor en el ´Clásico´ Madrid-Barça, Sergio reconoce que fueron unos momentos muy emocionantes. "Me he llevado muchas ovaciones en torneos de golf, pero entrar a un estadio con la historia del Bernabéu y que 90.0000 personas coreen tu nombre, se me pusieron los pelos de punta", ha comentado Sergio, cuyo siguiente objetivo es el The Players Championship dentro de dos semanas, pero que ya tiene un ojo puesto en el British Open.

"Estamos a buen nivel, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Esoty con confianza. Todos saben lo que significa el British Open para mí. Me encantaría conseguirlo. Me siento con posibilidades. Esperemos repetir rueda de prensa", ha dicho un Sergio García que se ha emocionado en varios momentos, sobre todo con las palabras que le han dedicado los socios del Club de Golf Mediterráneo, pero que dice seguir siendo el mismo pese a haber ganado un Masters. "El de hoy es el mismo Sergio que el de hace un mes. Tengo un Masters, y quizá de confianza estoy mejor que hace unos meses o años, pero sigo siendo el mismo. ¿Cuánto golf me queda?, depende de como esté fisicamente, Si las lesiones me respetan, creo que me quedan muchos años de golf.Todo depende del físico. Por eso esta mañana he ido al gimnasio con Angela", ha señalado el castellonense.