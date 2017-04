Más de mil ciclistas disfrutan con Alberto Contador en su Gran Fondo en Oliva

Alberto Contador, que retoma la bicicleta tras su participación en la Vuelta al País Vasco y antes de su próxima cita, el Critérium del Dauphiné, fue este domingo el gran protagonista en la séptima edición de la marcha cicloturista que lleva su nombre y que reunió a más de 1.200 participantes en la salida del Oliva Nova Beach & Golf Resort.

Las instalaciones de este complejo hotelero acogieron la salida y meta de la prueba, de 157 kilómetros que se hicieron especialmente atractivos gracias a la excelente climatología, con sol y temperaturas primaverales y que pasó por las localidades de Oliva, Dénia, Pego y Alcalalí en un duro recorrido en esta séptima edición de la carrera.

El de Pinto terminó la Gran Fondo con los dos aficionados que terminaron en cabeza y comentó que había sido "un buen día de trabajo de cara a la preparación que estoy iniciando ahora para el Tour de Francia".

El líder del Trek-Segafredo estuvo acompañado por su compañero de equipo Boy Van Poppel, de vacaciones esta semana en Alicante y también en fase de preparación para sus próximos objetivos, en especial el Campeonato de Holanda.

La Gran Fondo Alberto Contador, aunque de carácter itinerante, volverá el próximo año a este mismo lugar de la costa valenciana .

Contador partirá en los próximos días hacia Tenerife, donde realizará una nueva concentración para preparar su principal objetivo de la temporada, el Tour de Francia. "Estoy realmente motivado de cara al Tour. Al principio de temporada he tenido un gran nivel, aunque no haya podido rematar, pero he terminado bastante fresco y después de unas cortas vacaciones, vuelvo a sumar kilómetros poco a poco antes de llegar a Tenerife, donde comenzaré a trabajar con mayor intensidad. La preparación está yendo de manera inmejorable, sin contratiempos, y estoy muy

ilusionado con el equipo Trek-Segafredo que me acompañará en la ronda francesa. Ahora lo que toca es seguir trabajando duro".