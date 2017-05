El 'trolleo' más espectacular de la historia del Draft NFL

El Draft de la NFL dejó muchas imágenes durante el fin de semana, pero ninguna como la estelar aparición en escena de Drew Pearson. El exreceptor de los Dallas Cowboys fue le gran protagonista del Draft, y lo fue simplemente por anunciar una elección del que fuera su equipo. Eso sí, el momento del anuncio pasará a la historia de la NFL.





Sound on! ??????



Because this is EPIC. #NFLDraft pic.twitter.com/cUIMfl7ikD