Comunicado Oficial del organizador de la Valencia Bike Race

Juanvi Montesinos, como organizador y único responsable de la prueba Valencia Bike Race que se celebró el pasado fin de semana en la localidad de Barxeta, se ha manifestado en el Facebook de Verthe Sports, empresa organizadora del evento.

Este es su comunicado íntegro:

"Por el presente deseo hacer constar lo siguiente en relación a la suspensión parcial de la referida prueba:

1º-. Que tras celebrarse el sábado la primera etapa con elevado grado de satisfacción entre los participantes, y resultando que el domingo siguiente de esperaba un tiempo espléndido, incluso habiendo llovido los días previos, no consulte, por error mío, el parte de alertas de riesgo de incendio emitido por la Generalitat Valenciana el día anterior lo cual era mi obligación como responsable de la prueba.

2º-. Que una vez dada la salida de la prueba el domingo, recibí una llamada del responsable del medio ambiente de la zona (Ontinyent) por la cual, sabedor de que se celebraba la prueba, me llamó para informase de la situación, y enterado de que la etapa había comenzado me dio la orden de que se paralizase inmediatamente bajo apercibimiento de graves sanciones si no se paraba a los ciclistas, los cual se hizo de inmediato por la seguridad de los corredores y evitando posibles sanciones.

3º.- Tras esto, varios participantes, al volver a la zona del Padock, la emprendieron con el personal de la organización con insultos, amenazas, menosprecios, y algún que otro forcejeo.

Durante la tarde del mismo día se publicaron en las redes sociales por parte de algunos participantes en la prueba diversas amenazas, insultos, calumnias, y organizándose en grupo para comparecer el día siguiente en la salida de la tercera etapa para presionar la devolución del dinero y perjudicar el desarrollo de la misma.

4º.- Ante estas circunstancias se decidió suspender prueba, por seguridad del resto de participantes, empleados, y voluntarios de la organización, y evitar altercados como los del día anterior.

5º.- También se desea informar de que por mi parte se va a denunciar a todos aquellos que han podido proferir, o profieran, insultos, amenazas, o calumnias a mi persona, a través de redes sociales, whatsapp, prensa, o cualquier otro medio de comunicación público o privado, más allá de la mera crítica sobre la organización del evento.

6º.- Esta parte entiende que, debido a motivos de fuerza mayor en el caso de la segunda etapa, y viéndose desbordados por la situación que se preveía para la tercera, la devolución total o proporcional de los importes abonados para la inscripción sólo se efectuará cuando una autoridad judicial o administrativa así lo determine.

7º.- Como responsable de la organización del evento, quiero pedir mis más sinceras disculpas a los participantes que no tuvieron nada que ver con los altercados que fueron la mayoría, a patrocinadores y colaboradores por la mala imagen dada, a todos los municipios por los que transcurría la prueba, muy especialmente Barxeta, así como agradecer públicamente a todos aquellos que me están apoyando en estos momentos tan duros y difíciles para mí y mi equipo.

Atentamente."