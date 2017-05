Marta Esteban: "En el Mundial de Londres me gustaría rondar mi mejor registro"

Marta Esteban lo ha vuelto a hacer. La mejor maratonista valenciana del momento y la segunda de todos los tiempos repetirá internacionalidad con España. Después de debutar en el Mundial de Medio Maratón en Cardiff, este verano correrá el Mundial de Maratón en Londres, el gran evento del año que servirá además de despedida de Usain Bolt.

La del CA Serrano ha logrado colarse en tan mágico escenario gracias a su mejor marca personal en maratón, que logró precisamente en noviembre en el Maratón de Valencia Trinidad Alfonso. Allí rebajó en más de dos minutos su anterior registro, hasta parar el crono en 2:30:47, un tiempo que la situó de un plumazo en el top-9 nacional y el segundo de la Comunitat Valenciana, solo por detrás de Mónica Pont (2:27:53), a la que meses desbancó del trono autonómico de media maratón (1:12:08, Barcelona).

«Estoy muy contenta, sobre todo porque esto no es solo una carrera, sino que es un Mundial absoluto, con todas las pruebas de atletismo. Hice la mínima en su momento y solo había que esperar. Ahora lo próximo que hay que intentar son los Juegos Olímpicos», comenta a SUPER la valenciana, autodidacta desde que en septiembre decidió entrenar por libre. Asegura que no temió quedarse fuera y que está entrenando con el objetivo de Londres, a pesar de haber sido seleccionada también para la Copa de Europa de 10.000 m, dos meses antes.

«Éramos tres elegibles de esta temporada, y de la pasada Azucena Díaz y Estela Navascués, pero esta última está embarazada. Así que éramos cuatro para tres plazas. Azucena tenía mejor marca pero de la temporada pasada. Estaba bastante claro pero había que esperar la confirmación. Yo he seguido entrenando, y aunque el 10 de junio irá a la Copa de Europa, no cambia mucho la preparación, va todo más encaminado al Mundial, pero no es incompatible».

La cita será el 6 de agosto en el ´Tower Bridge´, donde estará la salida y la llegada. Y su objetivo, «más que por puestos, es hacer un buen tiempo». «Es muy mala hora, a las dos de la tarde, las tres en España, y supongo que hará calor, pero el circuito será bastante bueno. Me gustaría rondar mi marca, los 2:30:47 que hice en Valencia». Y con el tiempo, quizá acercarse a Mónica Pont. «Ya la he alcanzado en medio, pero en maratón es complicado, poco a poco, ahora lo próximo será intentar bajar de 2h30».

Lamentablemente, ser seleccionada para un Mundial tiene consecuencias, y es su probable renuncia al Maratón de Valencia de noviembre. «Tendré que renunciar a Valencia, es complicado porque es en noviembre, y está demasiado cerca. No pasa nada. Tendrán a otras».

En Londres tratará además de ganarse el billete al Europeo de 2018 en Berlín. ¿Y el Mundial de Medio Maratón de Valencia en marzo? «Claro que me gustaría, pero primero hay que hacer la mínima, 1:14 pero que según la gente habrá que bajar más. Tengo 1:12:08 pero al ser de la temporada anterior no me valdrá, tendré que volver a hacerlo en enero o como mucho en febrero».