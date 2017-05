Golpe al ciclismo valenciano

"No sé ni por dónde empezar€". La tragedia que ha golpeado de lleno al ciclismo y al triatlón de la Comunitat Valenciana con la muerte de dos deportistas y otros tres heridos grave al ser atropellados por una conductora ebria y drogada y con antecedentes en la carretera entre Oliva y Denia no ha dejado indiferente a nadie.



Muchos son los que conocían a las víctimas y a sus familiares, y entre ellos también ciclistas profesionales. Es el caso de Antonio Molina, ciclista del Caja Rural-Seguros RGA, de 22 años y natural de Xàbia, que sintió especialmente la pérdida de su paisano y amigo Eduardo Monfort, con el que incluso compartía entrenamientos.



"Totalmente desencajado. Así es como me he quedado ante la noticia con la que nos hemos levantado hoy", confesaba Antonio Molina en su Instagram. "La vida es muy injusta y más cuando hablas de buenas personas y amigos. Hoy me han quitado un trozo de mí de la peor forma posible, Edu era un amigo, una persona que siempre estaba ahí€ En los momentos más duros en carrera sus gritos me hacían dar lo mejor de mí".



"También lamento muchísimo la pérdida de Luis Alberto Contreras, toda una vida dedicada al ciclismo que salía un domingo cualquiera a disfrutar de este deporte que tanto amamos. Desde aquí mis condolencias a los familiares y amigos de las víctimas, así como la pronta recuperación de Jose Antonio, Andrés y Scott€ Toda Xàbia os está esperando unida. Mucha fuerza! Siempre os recordaremos, Edu y Luis Alberto. DEP".



Antonio Molina acompañaba su emotiva carta con una fotografía junto a Eduardo en la visita que este le hizo en una de sus carreras como profesional con el Caja Rural. En Twitter, el ciclista retuiteó el mensaje del Ayuntamiento de Xàbia que hicieron circular por las redes otros deportistas de Xàbia como el tenista David Ferrer:





Te n'has anat massa prompte @EduMonfort. Bona persona, xabiero de soca-rel i sempre amb un somriure. Mai t'oblidarem. pic.twitter.com/OHb5LPSIlb „ AJUNTAMIENTO XÀBIA (@parodiaxabia) 7 de mayo de 2017