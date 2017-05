El Levante renueva a uno de sus estandartes

Cecilio Morales y el Levante UD FS han llegado a un acuerdo para que el Ala nacido en Montoro (Córdoba) y fichado el año pasado renueve por las 3 próximas campañas con el cuadro granota. A sus 24 años, Cecilio es uno de los estandartes del actual Levante, jugador con mucho desparpajo en ataque.

El 2 de los granotas es, además, uno de los jugadores más queridos en el Cabanyal . "Quiero agradecer el interés del cuerpo técnico y del club en querer contar conmigo para este proyecto. Me he sentido muy querido esta temporada por la afición y por mis compañeros. Todas estas circunstancias han hecho que tuviese muy clara mi decisión, estoy convencido que me espera un bonito futuro aquí", señala en declaraciones facilitadas por el club.

Con 11 goles esta temporada, Cecilio fue clave en el resurgir del equipo en esta segunda vuelta. Jugador con futuro en la LNFS, Cecilio quiere seguir creciendo vestido de granota "el Levante tiene toda la pinta de acabar siendo un grande de este deporte. Mis metas personales pasan por el colectivo, intentar acabar siempre lo más arriba posible. El club poco a poco va dando pasos hacia delante".

Valencia seguirá disfrutando por tanto de las genialidades del 2 del Levante. "El cariño del Cabanyal no es que yo me lo haya ganado, el equipo dio lo que tenía que dar en los últimos partidos y ojalá mantengan esa ilusión por ver al equipo arriba. Me ilusiona mucho este proyecto, que el Levante este detrás motiva mucho, ojalá pueda dar lo que ellos esperan de mi".

La renovación de Cecilio supone el primer paso de cara a la configuración del plantel 17-18. Una plantilla que contará con David Madrid en los banquillos tras su reciente renovación también por tres temporadas. En las próximas fechas se irán conociendo más nombre propios del 4ª proyecto del Levante en la élite de la fútbol sala.