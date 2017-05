Marta Esteban y Fernando Roig, premios Levante-EMV/ Prensa Ibérica 2017

El Palau de les Arts acogerá este miércoles (19;30) la gala de los Premios Levante-EMV/Prensa Ibérica 2017. Un reconocimiento del periódico líder de la Comunitat Valenciana al dinamismo empresarial, investigador, social, cultural y deportivo, con los que siempre se ha identificado este diario desde 1872, y a los que Prensa Ibérica rinde homenaje desde Levante-EMV y también desde Superdeporte, Levante TV y la emisora de radio 97.7.

Tal como anunció este periódico el domingo el Premio del Año ha recaído en los doctores Antonio Pellicer y José Remohí, copresidentes del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), un referente mundial.

El Premio de Economía lo recogerá Fernando Roig, presidente de Pamesa, el mayor grupo empresarial cerámico de Europa. En el Redes Sociales se reconoce a Susana Lerma, creadora de 'Grow up with Down', que muestra al mundo el día a día de José, su hijo de tres años con Síndrome de Down.

El joven diseñador Juan Vidal recibe el Premio de Sociedad, el de Cultura es para el poeta Francisco Brines, el heredero de Cernuda y Kavafis desde Oliva. En la categoría de Producción Audiovisual la galardonada es Eva Vizcarra, de Endora Producciones y en Deportes, la mejor atleta valenciana de Maratón del momento, Marta Esteban.