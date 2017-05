Natacha López y David Serrano correrán 15 maratones en 12 meses

Juntos han superado grandes retos como salir a correr durante 742 días seguidos, juntos han tenidos dos hijos, han corrido un sinfín de carreras populares, juntos corrieron su primer maratón y juntos también superaron el cáncer de mama que en 2015 le diagnosticaron a Natacha y que puso sus vidas patas arriba. Ahora, el matrimonio de atletas del CA Serrano formado por Natacha López y David Serrano están a punto de iniciar una nueva aventura, un reto que les llevará a correr 15 maratones en tan sólo 12 meses. El reto, bautizado como #42Kancer, comienza este mismo domingo, 14 de mayo, en el Maratón de Vitoria y concluirá en el mismo escenario el 13 de mayo de 2018.

La fecha de inicio no es casual: «Justo el domingo cumplo 42 años, así que ¿qué mejor forma de celebrarlo que corriendo un maratón?», afirma David, que hace unos meses empezó a barruntar la idea de hacer algo grande para celebrar su 42 cumpleaños «Al final he logrado también ilusionar a Natacha en este proyecto y que lo hagamos juntos».

Para Natacha el maratón de Vitoria será también muy especial ya que marcará el inicio de una nueva etapa en su vida: «al día siguiente, el lunes 15, ingresaré en el Clínico para hacerme una reconstrucción de mama», afirma la corredora valenciana que se enfrenta con fuerza al que espera que sea ya el último episodio del cáncer contra el que lucha desde hace dos años. «Por eso este reto es muy especial, es una forma de dejar atrás todo lo que hemos pasado». Natacha tendrá que recuperarse a contrarreloj ya que la segunda parada de su reto llegará tan sólo un mes después, el 17 de junio, con el Maratón de Pamplona: «Mi médico me ha dicho que tendré que estar un mes sin correr después de la operación pero tengo previsto hacer elíptica, bici estática... para no perder el fondo». Natacha, una vez más, no estará sola ya que David también parará de correr: «Tenemos que estar en las mismas condiciones. Si ella no puede correr, yo tampoco», destaca David que también suspendió sus entrenamientos los 23 días en los que Natacha estuvo convaleciente cuando le operaron para extirparle el tumor y que incluso se rapó la cabeza para solidarizarse con ella.

El reto de Natacha y David después de Vitoria y Pamplona tendrá su continuidad en Sicilia (julio), Helsinky (agosto), Berlín (septiembre), Ciudad Real (octubre), Nueva York, Valencia y San Sebastián (noviembre), Málaga (diciembre), Murcia (enero de 2018), Sevilla (febrero), Barcelona (marzo), Madrid (abril) y Vitoria de nuevo en mayo de 2018. El periplo maratoniano de Natacha y David está plagado de guiños o ´señales´: «Justo el día en que cumpliré 42 años y 195 días se celebra el Maratón de San Sebastián, así que a ese no podíamos faltar», afirma David. Noviembre será un mes muy intenso ya que la pareja de maratonianos se enfrentará en tres ocasiones a los 42,195 kms. «Todo empezó porque decidimos correr el maratón de Nueva York. Aparte de todo lo que significa para cualquier corredor, este año tiene una connotación muy especial ya que mi madre nació en Nueva York y justo hace 42 años que no regresa a su ciudad natal», afirma Natacha que tiene la doble nacionalidad, española y estadounidense. A San Sebastián y Nueva York se unirá en noviembre otra cita ineludible: «Por supuesto no podíamos faltar al Maratón Valencia Trinidad Alfonso». Otro maratón especial para David será el Quixote Maratón de Ciudad Real: «soy manchego, nací en Caudete, Albacete, y me hacía ilusión correr un maratón en mi tierra».

El Reto #42Kancer tendrá también un doble componente solidario: «Todo el que quiera puede hacer una donación en la página de la Asociación Española Contra el Cáncer en el apartado ´Mi Reto Contra el Cáncer´. Las donaciones irán directamente a la AECC». Además recaudarán fondos para la Fundación Diagrama en la que trabaja David: «La Fundación se creó para trabajar con colectivos en riesgo de exclusión social y los fondos que se recauden irán destinados a programas de deshabituación de drogas».

Para ayudarles a completar con éxito su reto Natacha y David también esperan encontrar el apoyo de patrocinadores: «Es un reto que supone un gran esfuerzo económico. Hemos minimizado gastos pero toda ayuda nos viene genial».

Natacha López y David Serrano están casados, residen en Massalfassar y tienen dos hijos de 9 y 6 años. Antes y después de cada maratón, se someterán a un exhaustivo reconocimiento médico a cargo del Doctor Diego J. García-Saiz.

Al igual que Natacha y David, otro valenciano, José Vicente Torres también completó recientemente un reto similar llegando a correr 50 maratones en poco más de 6 años.