Campenaerts pide una cita a una chica en plena contrarreloj

El campeón belga Victor Campenaerts aprovechó la contrarreloj de este martes entre Foligno y Montefalco del Giro de Italia para pedir una cita a una chica. El ciclista del equipo LottoNl-Jumbo se abrió el maillot para dejar al descubierto su pecho, donde tenía escrito "Carlien Daten?", que en neerlandés significa solicitar una cita con Carlien.





Belgian rider Victor Campenaerts uses Tuesday's time trial as a chance to ask mystery girl Carlien out on a date... #Giro100 pic.twitter.com/t1Fza0Nr9b