Gran éxito de las Ligas de Deporte Adaptado COPAVA-IVASS

La Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia acogió el multitudinario acto de clausura de las XXVII Ligas de Deporte Adaptado COPAVA-IVASS (Coordinadora de Centros Ocupacionales de la C. Valenciana-Institut Valencià d´Atenció Social-Sanitària).

Más de 2.500 personas acudieron desde todos los puntos de las provincias de Valencia y de Castellón. Son los que han participado en estas competiciones que se celebraron desde el pasado mes de septiembre hasta mayo de este año. Campeonatos de atletismo, baloncesto, fútbol, senderismo, pruebas adaptadas, boccia, colpbol y petanca.

En su mayoría deportistas con diversidad funcional intelectual, pero también numeorosos profesionales de los 55 centros ocupacionales, además de personal de la organización y voluntarios.

Todos ellos pudieron disfrutar este martes de un completo programa de actividades lúdicas y de ocio, así como un taller de fotografías, discomóvil con animación y baile, espectáculos de magia, pintacaras, en una jornada que concluyó con una comida de hermandad.

La entrega de las 1.500 medallas y 60 trofeos estuvo presidida por autoridades, con Mónica Oltra, vicepresidenta y portavoz del Consell y consellera de igualdad y política inclusiva, y el director general de deportes de la Generalitat, Josep Miquel Moya.

Igualmente, destacados deportistas valencianos, como los exjugadores del Valencia C. F. Bossio y Ciraolo, el ex del Valencia Basket Víctor Luengo y la segunda entrenadora del Valencia Basket femenino, Anna Montañana, estuvieron en la entrega de premios. La tenista Anabel Medina, que no pudo asistir, envió un emotivo mensaje a todos los asistentes.

Mónica Oltra destacó el deporte como "una herramienta de inclusión, una actividad integradora y socioeducativa que les permite hacer deporte y tener momentos de ocio y esparcimiento".

La consellera valoró estos premios como "una recompensa al esfuerzo, el espíritu de superación y el trabajo en equipo", y agradeció "el apoyo y la colaboración de voluntarios y personal de los centros, así como el de los patrocinadores".

