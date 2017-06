Dani Barez, el McGregor de Burjassot

Daniel Barez puede que sea todavía un desconocido para el gran público, pero no por mucho tiempo. Este joven de Burjassot se codea ya con la élite de la lucha libre internacional y este próximo 7 de julio se enfrenta ante el combate más importante de su carrera. Tras conseguir una gran victoria el pasado mes de diciembre en Inglaterra ante un luchador bien ´rankeado´ como el británico Jamie Powell, Barez se ganó una invitación para el evento BAMMA 30, uno de los más importantes de Europa, donde peleará contra un luchador del equipo del legendario Conor McGregor, Ryan Curtis.

A sus 28 años, Barez (7-4) se prepara para la gran cita en el gimnasio Training Unit de Alboraya, bajo la tutela del referente de la MMA en España José Luis Zapater ´Titín´, su entrenador. "Empecé con 15-16 años haciendo ´kickboxing´ y a los 18 me metí en MMA. En este gimnasio llevo desde 2013. Es perfecto y con unas instalaciones increíbles. Mi entrenador, ´Titín´, tiene una carrera increíble en la lucha y nos ha inculcado los valores del sacrificio y la constancia. Entrenamos día a día muy duro. Creo que somos los que más entrenamos de toda España", confiesa Barez, que el 7 de julio tiene en Dublín la pelea de su vida.

"Peleo en un evento de los mejores de Europa, el BAMMA, contra un irlandés del equipo de Connor McGregor, que son bastante buenos, pero yo confío en mí. Además, hay un cinturón en juego, algo que me interesa bastante. Es el título Lonsdale. Va a ser duro, nadie me va a regalar nada, pero me lo voy a traer para Valencia, seguro", afirma Barez con la confianza y ese punto de arrogancia positiva que transmiten todos los luchadores. Para el combate, en el que se medirá con Ryan ´Chaos´ Curtis (4-0), tendrá que bajar de sus 62-63 kilos a los 57 en los que están fijadas las reglas, para luego recuperar dicho peso en solo un día para el combate. Algo habitual en la lucha, que se consigue deshidratándose al máximo, pero que no deja de ser una práctica bastante peligrosa.

"Ganar el combate del 7 de julio, además del cinturón Lonsdale European, me abriría las puertas a que me dieran una pelea por el cinturón del evento de BAMMA. Es un nivel muy alto y quiero ganarlo. Mucha gente ha dado el paso a la UFC desde allí", reconoce Barez, quien para llegar hasta aquí ha tenido que pelear mucho. "Empecé peleando en profesional en España y no he perdido contra ningún español en MMA ni en K1 ni boxeo. El combate que mejor me ha ido fue el del mes de diciembre pasado en Inglaterra, contra un chico que estaba ´rankeado´ el 5 de Inglaterra. Le gané, me he puesto en su ranking y ya cuentan contigo en los grandes eventos. Ahora, poco a poco, ir escalando en el ranking de mi peso y a ver si puedo llegar al número uno", afirma el luchador nacido en Burjassot.

"Mi récord en MMA Profesional son 7 ganadas 4 perdidas. Las 4 derrotas siempre han sido con gente de fuera. En Polonia, en Finlandia, en Londres y una en Madrid contra un portugués muy bien ´rankeado´. Con la victoria en Inglaterra me di cuenta de que tenía algo en la cabeza que no era correcto. Pensaba que siempre me ganaban fuera porque son mejores, pero la última vez fui muy preparado y me quité ese gusanillo. Siempre se puede ganar", afirma Barez, cuyo último logro tampoco es nada desdeñable.

Y es que, como preparación para el combate de Dublín, Daniel se proclamó campeón de la Comunitat Valenciana de boxeo tras ganar al veterano Gus Aparici. Una prueba del nivel de un luchador que quiere asombrar a Europa, y que el próximo 7 de julio en Dublín tiene su primera ocasión para lograrlo.