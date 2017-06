Sergio García, vestido a lo Mario Bross en el US Open

El US Open se decide este domingo en Erin Hills, Wisconsin, y Sergio García, último ganador de un 'Major' en Augusta, trata de remontar posiciones para acercarse a una cabeza que, al comienzo de la última jornada, se situaba a ocho golpes de distancia. Sin embargo, y pese a que ha empezado jugando bien, lo que más se está comentando en las redes sociales es el atuendo que lleva el golfista de Borriol. Según muchos telespectadores, y la verdad es que no les falta razón, Sergio García viste igual que Super Mario Bross, el famoso fontanero de los juegos de Nintendo. No se sabe si es de forma intencionada o no, pero lo cierto es que el atuendo le está generando más de un fan este domingo.