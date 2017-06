Derek Carr: El jugador mejor pagado de la historia de la NFL

La NFL tiene un nuevo récord. Desde este jueves, el 'quarterback' de los Oakland Raiders Derek Carr se ha convertido en el jugador mejor pagado de toda la historia de la National Football League. Es la consecuencia directa del nuevo contrato firmado por Carr y los Raiders, por el cual el jugador pasará a percibir 25 millones de dólares por temporada los próximos cinco años. Es el primer jugador en la historia de la NFL en llegar a la cifra de los 25 'kilos' por temporada, aunque no será el último, ya que el límite salarial crece cada año. Aún así, Carr, uno de los 'quarterbacks' con más presente y futuro de la Liga, tendrá un tiempo para presumir de ser el jugador mejor pagado de la historia de la NFL.





The #Raiders and QB Derek Carr have finalized a 5-year monster extension worth $125M, sources say. Highest paid player in history ????

Now it's done ??! From the jump I've wanted to be a Raider 4 life. One step closer to that! Blessed!!! Business done! Let's just play now!!!