El deportista paralímpico valenciano David Casinos ha descartado denunciar a los taxistas que le impidieron subir a sus vehículos alegando que su perra guía "soltaba mucho pelo", aunque ha lamentado que todavía existan estas actitudes.

Los hechos se produjeron este martes, en la parada valenciana de Nuevo Centro, cuando David Casinos fue a coger el taxi y el conductor le preguntó si su perra guía soltaba pelo, a lo que éste respondió que sí, motivo por el cuál, según el deportista, el taxista se negó a llevarle.

Casinos relató que se fue hacia otro taxi, cuyo conductor le espetó "que te lleve él", mostrando su negativa a subirle también en ese coche. El atleta optó por pedir un taxi por teléfono, con el que ya no tuvo problemas para desplazarse.

"Cuando les pedí que me dieran su número de licencia me dijeron que por favor no les denunciase y al final lograron que no lo hiciera. Me dicen que tienen familia, mujeres e hijos, como si los ciegos no tuviésemos hijos. Al final me supo mal por ellos y no los denuncié", dijo a Casinos.

"Estábamos a más de 30 grados y me dejaron tirado. Quiero que se sepa que todavía existen estas actitudes, gente que no está formada, que no son profesionales, es una pena", lamentó Casinos, considerado el mejor lanzador de peso ciego de la historia.

Casinos ya presentó denuncia por unos hechos similares en Valencia y Madrid, cuando dos taxistas se negaron hace un mes a llevarle por el mismo motivo en ambas ciudades, unas denuncias que, según ha explicado, las interpuso junto a las federaciones de taxistas de ambas regiones.

El deportista valenciano recordó que "hay una normativa que establece en el servicio público la obligatoriedad de poder subir con un perro guía en el caso de ser una persona invidente".

A pesar de estos incidentes, Casinos insistió en que este tipo de situaciones suponen "hechos aislados" y que la mayoría de taxista con los que coincide cada día son "gente maravillosa".