Oleg Tinkov se mofa de Alberto Contador (una vez más)

No descansa. El millonario ruso Oleg Tinkov ha vuelto a atacar duramente a Alberto Contador, al que dirigió unos años en su equipo Tinkoff-Saxo, cuya disolución en 2016 llevó al madrileño a fichar por el Trek-Segafredo.



Esta vez lo ha hecho a raíz del positivo por EPO de Andre Cardoso, portugués que iba a acompañar en el Tour de Francia que se inicia este sábado en Dusseldorf a Contador, y que ha sido apartado este martes por el equipo. Sus palabras son toda una declaración de guerra al ciclista español, al que acusa de doparse.



"¿Se confundió Cardoso con la sangre de Contador? :-)", se preguntaba el banquero ruso en su cuenta de Twitter, en la que también pronosticó el resultado del Tour de Francia: "Mi clasificación para el Tour: 1. Froome 2. Quintana 3. Porte. Contador fuera".





Cardoso mixed up blood with Contador? :-) #Trek shame on you. Change Guerchilena, he is shallow idiot :-), just taking care of his salary