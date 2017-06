"Afrontaría la abstinencia sexual con pelis porno y las azafatas del podio"

Con el inicio del Tour de Francia a la vuelta de la esquina, el ciclista Jan Bakelants ha generado una gran polémica con unas desafortunadas declaraciones al diario ´Het Laaste Nieuws', en las que explicó cómo pensaba afrontar tres semanas de abstinencia sexual.



Así, el ciclista del AG2R La Mondiale aseguró que "afrontaría la abstinencia sexual con pelis porno... y también están las azafatas del podio". A lo que añadió que "no llamaría a mis padres hasta que se me acabara el porno y si tuviera que llevarme una cosa para los ratos libres, elegiría sin duda un paquete de condones. Nunca sabes si las azafatas del podio quieren pasar el rato".



Ante la polémica generada por estas declaraciones, el propio director del Tour, Christian Prudhomme, pidió al equipo belga que obligara a disculparse a su ciclista, algo que este hizo horas después quitando hierro a sus palabras al afirmar que se trataba de una entrevista en clave de humor".



El propio Bakelants escribió unas palabras al respecto en su cuenta de twitter:





My sincerest apologies to all those offended by my words in a so called humouristic itw. My words have been inappropriate.