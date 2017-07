El Levante UD FS ficha a Thiaguinho Freixo

El Levante UD FS y Thiaguinho han llegado a un acuerdo para la próxima temporada. El brasileño es la guinda del nuevo proyecto de David Madrid, y su fichaje ya fue adelantado por SUPER hace varias semanas. Jugador desequilibrante y completo sobre el parquet, Thiaguinho viene de ganarlo absolutamente todo en Brasil. Entre su palmarés, destacan los títulos de Liga, Campeonato Carioca, Campeonato Sudamericano o la Libertadores a nivel de Clubes. Con su selección, Thiaguinho se proclamó Campeón de América y también del prestigioso Grand Prix de Futsal.

Con 29 años, llega en uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Ala zurdo con buena pegada, llega procedente del Assoeva Futsal brasileño. En su país también vistió la camiseta de equipos como el Teresópolis Futsal o el histórico Carlos Barbosa. A nivel internacional tuvo una breve experiencia en la Liga rusa, con lo que conoce también el futsal europeo. Elegido mejor jugador Sub 21 del mundo, Thiaguinho es uno de los jugadores más reconocidos del futsal brasileño en la actualidad.

Feliz por su llegada a España, así valoraba Thiaguinho su fichaje por el Club granota "lo que me ha hecho venir al Levante es su grandeza como Club. Me han hablado muy bien de la institución y de la ciudad. Siempre he tenido el sueño de jugar en la liga española y por ello cuando me apareció esta oportunidad hice todo por venir a jugar con el Levante. Mi anterior equipo peleó para que yo me quedará en Brasil, pero al final todo llegó a buen puerto y por fin puedo cumplir mi sueño de jugar en España. Agradezco al Club el interés en mí y espero responder a esas expectativas. Quisiera también mandar un saludo a la afición del Levante, esperamos dar muchas alegrías esta temporada."

La llegada de Thiaguinho supone la sexta incorporación de los valencianos para la 17/18. David Madrid, técnico granota, analizaba el fichaje del internacional brasileño "es un jugador con experiencia, llega en el mejor momento de su carrera. Es zurdo, muy habilidoso y con un uno contra uno mortal. Tenemos que conseguir que se adapte rápido a la Liga española, en el momento que se adapte estoy convencido que nos va a aportar mucho tácticamente como individualmente. Estoy muy satisfecho con su llegada, es un jugador "top" que nos va a dar mucho tanto a nivel colectivo como a nivel individual."

Con la llegada de Thiaguinho, las miras se centran en el inicio de la pretemporada. Con la confección de la misma prácticamente definida, los nuestros arrancarán el 1 de agosto para ponerse ya de esta forma a disposición del cuerpo técnico. En próximas fechas detallaremos el planning de trabajo de los granotas de cara a una temporada ilusionante en la LNFS.